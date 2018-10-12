48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...

Geçtiğimiz gün rokette yaşanan arıza nedeniyle Kazakistan'a düşen Soyuz uzay aracının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dün yardımcı rokette meydana gelen arıza sonucu Kazakistan'a zorunlu iniş yapan Soyuz uzay aracına ait yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde iki astronotu taşıyan kapsül yer alıyor. Astronotlar bu kapsülün içerisinde 48 km irtifadan düşüş gerçekleştirdi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen astronotların bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittikleri rapor edildi. Rusya'nın Soyuz MS-10 roketinin fırlatılışı sırasında kaza meydana geldi. Roketteki astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmıştı.