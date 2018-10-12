Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...

48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...

Geçtiğimiz gün rokette yaşanan arıza nedeniyle Kazakistan'a düşen Soyuz nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 23:40 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 23:42
48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...
Dün yardımcı rokette meydana gelen arıza sonucu Kazakistan'a zorunlu iniş yapan Soyuz na ait yeni görüntüler yayınlandı.
48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...
Görüntülerde iki astronotu taşıyan kapsül yer alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...
Astronotlar bu kapsülün içerisinde 48 km irtifadan düşüş gerçekleştirdi.
48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen astronotların bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittikleri rapor edildi.
48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...
Rusya'nın Soyuz MS-10 roketinin fırlatılışı sırasında kaza meydana geldi.
48 km'den yeryüzüne düştüler! İçinden çıkanlar...
Roketteki astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmıştı.
BİZE ULAŞIN