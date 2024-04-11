Giriş Tarihi: 11.04.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
14:22
7 Ekim ve anlatı krizi vurgusu! İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı: Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan iki şey var…
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve büyükelçilik konutuna düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetti. Orta Doğu'da tansiyonun yüksek olduğu bu dönemde İsrail tarafından düzenlenen saldırı, "Bölgede yeni bir savaş başlayacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. İran ve İsrail karşılıklı sert açıklamalarla gerilimi tırmandırırken, İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan en önemli iki sebebi açıklayan Çağatay Balcı, "Şam'daki İsrail saldırısının ardından hemen bir cevap gelmemesi de İran'ın 7 Ekim'den sonra yaşadığı imaj kaybını daha da derinleştirdi." dedi.