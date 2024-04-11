7 Ekim ve anlatı krizi vurgusu! İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı: Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan iki şey var…

7 Ekim'deki saldırının ardından gözlerin İran'a çevrildiğine dikkat çeken Çağatay Balcı, "40 yıldır İsrail'i yok etme gibi bir hedefiniz var ve şimdi tam da o hedefe uygun bir imkan ortaya çıktı. O dönem atacakları birkaç tane balistik füze ile gerçekten İsrail'e daha büyük bir darbe vurup birlikte İsrail'i yok olma safhasına getirebilirlerdi. Hamas ile birlikte…

Ama zaten işin böyle olmadığını biliyoruz. İran'ın bunları anlatı olarak kullandığını biliyoruz. Bugünden sonra kademeli olarak İran'ın prestiji düşmeye başladı, imajı sarsılmaya başladı. Ordunuzda 'Kudüs Gücü' diye bir birim var. Siz bu kadar içselleştirmişsiniz Kudüs davasını. Kendi ordu biriminizden birine isim verecek kadar, 'Kudüs' demişsiniz. Ayağınıza fırsat gelmiş. Siz olabildiğince çekingen davranıyorsunuz." İfadelerini kullandı.