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Giriş Tarihi: 11.04.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 14:22

7 Ekim ve anlatı krizi vurgusu! İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı: Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan iki şey var…

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve büyükelçilik konutuna düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetti. Orta Doğu'da tansiyonun yüksek olduğu bu dönemde İsrail tarafından düzenlenen saldırı, "Bölgede yeni bir savaş başlayacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. İran ve İsrail karşılıklı sert açıklamalarla gerilimi tırmandırırken, İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan en önemli iki sebebi açıklayan Çağatay Balcı, "Şam'daki İsrail saldırısının ardından hemen bir cevap gelmemesi de İran'ın 7 Ekim'den sonra yaşadığı imaj kaybını daha da derinleştirdi." dedi.

Halil İbrahim Ülkü
7 Ekim ve anlatı krizi vurgusu! İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı: Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan iki şey var…

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla on binlerce masum sivili katlederek "soykırım" suçu işleyen İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Saldırının ardından hem İran hem de İsrail'den gelen karşılık sert açıklamalar, bölgedeki tansiyonu iyice yükseltti.

7 Ekim ve anlatı krizi vurgusu! İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı: Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan iki şey var…

İRAN VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI SERT AÇIKLAMALAR

Son olarak İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, İsrail'in cezalandırılacağını ifade etti.

İsrail'den ise yanıt gecikmedi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve İran'ı hedef alacaklarını belirtti.

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7 Ekim ve anlatı krizi vurgusu! İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı: Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan iki şey var…

Yaşanan bu gelişmelerin ardından "Orta Doğu'da yeni bir savaş kapıda mı?" sorusu akıllara gelirken, İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.

7 Ekim ve anlatı krizi vurgusu! İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı: Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan iki şey var…

"İRAN İSRAİL'İ YOK OLMA SAFHASINA GETİREBİLİRDİ"

İsrail'in Şam'daki konsolosluk saldırısında İran'ın yaşadığı 'anlatı krizi'nin de etkili olduğunu söyleyen Çağatay Balcı, "İran anlatı krizi içinde, neden? Çünkü 40 yıldır varoluşsal meşruiyetinin gerekçesini İsrail'in yok edilmesi ve Kudüs'ün de özgürleştirilmesi üzerine kuran, inşa eden bir İran var. 7 Ekim'de tam da bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in haritadan silinme şansı vardı. İsrail büyük bir şok yaşadı. Güvenlik kurumları büyük bir zafiyet yaşadı. O durumda gerçekten İsrail'e yönelik kapsamlı bir operasyon başlatsaydı eğer bundan sonuç alınabilirdi." dedi.

7 Ekim ve anlatı krizi vurgusu! İran Çalışmaları Uzmanı Çağatay Balcı: Konsolosluk saldırısını sıra dışı kılan iki şey var…

7 Ekim'deki saldırının ardından gözlerin İran'a çevrildiğine dikkat çeken Çağatay Balcı, "40 yıldır İsrail'i yok etme gibi bir hedefiniz var ve şimdi tam da o hedefe uygun bir imkan ortaya çıktı. O dönem atacakları birkaç tane balistik füze ile gerçekten İsrail'e daha büyük bir darbe vurup birlikte İsrail'i yok olma safhasına getirebilirlerdi. Hamas ile birlikte…

Ama zaten işin böyle olmadığını biliyoruz. İran'ın bunları anlatı olarak kullandığını biliyoruz. Bugünden sonra kademeli olarak İran'ın prestiji düşmeye başladı, imajı sarsılmaya başladı. Ordunuzda 'Kudüs Gücü' diye bir birim var. Siz bu kadar içselleştirmişsiniz Kudüs davasını. Kendi ordu biriminizden birine isim verecek kadar, 'Kudüs' demişsiniz. Ayağınıza fırsat gelmiş. Siz olabildiğince çekingen davranıyorsunuz." İfadelerini kullandı.

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