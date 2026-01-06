ABD basını CIA raporuna ulaştı: Venezuela için en olası senaryo gün yüzüne çıktı

Haberde ayrıca Trump'ın, Venezuela'nın devlet petrol şirketine kapsamlı yaptırımlar uyguladığı, Maduro'yu diplomatik olarak izole ettiği ve orduda bir isyanı tetiklemeye çalıştığı ancak silahlı kuvvetler ya da geniş halk kesimleri ayağa kalkmayınca bu çabanın başarısız olduğu; bu da Trump'ın muhalefetin çok şey vaat edip az sonuç ürettiği yönündeki kanaatini pekiştirdiği vurgulandı.