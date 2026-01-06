Haberler
ABD basını CIA raporuna ulaştı: Venezuela için en olası senaryo gün yüzüne çıktı
Giriş Tarihi: 06.01.2026 16:04
ABD basınında yer alan bir habere göre Trump'ın Maduro planına ilişkin bir CIA raporu basına sızdı. CIA'nin gizli değerlendirmesi, Nicolás Maduro'nun iktidarı kaybetmesi halinde Venezuela'da kısa vadeli istikrarın muhalefet yerine Delcy Rodríguez başta olmak üzere rejimin üst düzey isimleri eliyle sağlanabileceğini ortaya koydu. Bu analizin Trump yönetiminin muhalefete mesafeli durup rejim içi bir geçişe yönelmesinde belirleyici olduğu vurgulandı.