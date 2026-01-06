ABD basını CIA raporuna ulaştı: Venezuela için en olası senaryo gün yüzüne çıktı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 16:04

ABD basınında yer alan bir habere göre Trump'ın Maduro planına ilişkin bir CIA raporu basına sızdı. CIA'nin gizli değerlendirmesi, Nicolás Maduro'nun iktidarı kaybetmesi halinde Venezuela'da kısa vadeli istikrarın muhalefet yerine Delcy Rodríguez başta olmak üzere rejimin üst düzey isimleri eliyle sağlanabileceğini ortaya koydu. Bu analizin Trump yönetiminin muhalefete mesafeli durup rejim içi bir geçişe yönelmesinde belirleyici olduğu vurgulandı.

ABD'nin öncü basın kuruluşlarından The Wall Street Journal'a göre, gizli bir ABD istihbarat değerlendirmesi, Nicolás Maduro'nun iktidarı kaybetmesi durumunda Venezuela'da kısa vadeli istikrarın ancak rejimin üst düzey isimleri eliyle sağlanabileceği sonucuna vardı. Analizde, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendirildi.

CIA ANALİZİ TRUMP'A SUNULDU

Haberde, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan değerlendirmenin, Başkan Donald Trump'a brifing olarak sunulduğu ve yönetimdeki sınırlı sayıda üst düzey yetkiliyle paylaşıldığı ifade edildi. Raporun, Trump'ın muhalefet lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado yerine Maduro'nun başkan yardımcısını destekleme kararında etkili olduğu belirtildi.

WASHINGTON'DA "MADURO SONRASI" SENARYOLAR MASADAYDI

Üst düzey Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'da olası bir iktidar değişiminin ardından ortaya çıkacak tabloyu değerlendirmek üzere CIA'den analitik bir çalışma talep etti. WSJ'ye göre, rapor Maduro'nun nasıl devrileceğine değil, böyle bir durumda ülkede oluşacak güç dengelerine odaklandı.

RODRÍGUEZ, CABELLO VE PADRİNO ÖNE ÇIKTI

İstihbarat değerlendirmesine göre, Delcy Rodríguez'in yanı sıra İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino, düzenin korunmasında kilit rol oynayabilecek aktörler arasında yer aldı.

Ancak The Wall Street Journal'a göre, Cabello ve Padrino'nun sertlik yanlısı tutumları geçiş sürecini sabote edebilecek bir risk olarak görüldü.

MUHALEFETİN MEŞRUİYET SORUNU

Rapora göre, 2024 seçimlerini fiilen kazandığı düşünülen Edmundo González ve muhalefet lideri María Corina Machado'nun, rejim yanlısı güvenlik servisleri, uyuşturucu kaçakçılığı ağları ve siyasi rakiplerin direnişi karşısında meşruiyet kazanmakta zorlanacağı vurgulandı.

The Wall Street Journal'a göre, Trump, ilk başkanlık dönemindeki deneyimlerinden hareketle Venezuela'da istikrarın ancak silahlı kuvvetler ve elitlerin desteğine sahip bir liderle mümkün olacağı görüşünü benimsiyor.

MACHADO'YA DESTEK GERİ ÇEKİLDİ

Trump'ın Rodríguez'e kapıyı açık bırakması ve Machado liderliğindeki muhalefeti dışlaması, muhalefet çevrelerinde şaşkınlık yarattı. WSJ'nin aktardığına göre, Trump, Machado'nun ülke içinde iktidarı devralacak yeterli desteğe sahip olmadığını düşündü.

Habere göre, daha önce Trump ve en yakın müttefikleri, bir geçiş sürecinde iktidarı devralması için Machado'nun muhalefet hareketini kamuoyunda en iyi seçenek olarak öne çıkarmıştı. Trump, Ocak ayında Truth Social'da Machado'yu "Venezuelalıların sesini ve iradesini barışçıl şekilde dile getirdiği" için övmüştü. Trump ve ona yakın isimler Machado'yu Venezuela demokrasisinin geleceği olarak sık sık tanıtmıştı.

Analizde, Trump'ın, ilk döneminde muhalefetin beklenen sonucu veremediği kanaatine vardıktan sonra Venezuela muhalefetine destek vermeye özel olarak mesafeli durduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Trump'ın, Venezuela'nın devlet petrol şirketine kapsamlı yaptırımlar uyguladığı, Maduro'yu diplomatik olarak izole ettiği ve orduda bir isyanı tetiklemeye çalıştığı ancak silahlı kuvvetler ya da geniş halk kesimleri ayağa kalkmayınca bu çabanın başarısız olduğu; bu da Trump'ın muhalefetin çok şey vaat edip az sonuç ürettiği yönündeki kanaatini pekiştirdiği vurgulandı.