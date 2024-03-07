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Haberler Galeri ABD basını İsrail gerçeğini ifşa etti! Kilit isim her şeyi açıkladı: Her şeyi gizli gizli yaptık!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 10:40

ABD basını İsrail gerçeğini ifşa etti! Kilit isim her şeyi açıkladı: Her şeyi gizli gizli yaptık!

İsrail'in Gazze katliamını başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana katillere açık açık sahip çıkan ABD hükümeti, zaman zaman "ateşkes istiyoruz" açıklamalarında bulunsa da işgale destek vermeyi sürdürüyor. Son olarak ülke medyasında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Washington Post, Biden hükümetinin gizli yürüttüğü İsrail sürecini yazdı.

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ABD basını İsrail gerçeğini ifşa etti! Kilit isim her şeyi açıkladı: Her şeyi gizli gizli yaptık!

Gazze işgali, insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birine dönüştü. Siyonist İsrail hükümetinin Hamas bahanesiyle başlattığı Gazze katliamında en büyük destekçisi ise ilk günden bu yana ABD oldu.

ABD basını İsrail gerçeğini ifşa etti! Kilit isim her şeyi açıkladı: Her şeyi gizli gizli yaptık!

ABD Başkanı Joe Biden öncülüğündeki hükümet sık sık İsrail'e desteğini dile getirdi. Bununla yetinmeyen ve silah satışından finansmana kadar her türlü desteği organize eden ABD hükümeti, katliamın uluslararası çapta infial yaratmasının ardından geri adım atmış gibi gözükmeye çalıştı.

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ABD basını İsrail gerçeğini ifşa etti! Kilit isim her şeyi açıkladı: Her şeyi gizli gizli yaptık!

SİLAH SATIŞI İFŞA OLDU

Sözde ateşkese öncülük etmeye "çalışan" Biden hükümeti, buna rağmen Siyonist İsrail'den elini hiç çekmedi. Son olarak ülke basınında yer alan bir haber Biden hükümetinin ikiyüzlü politikasını ifşa etti.

ABD basını İsrail gerçeğini ifşa etti! Kilit isim her şeyi açıkladı: Her şeyi gizli gizli yaptık!

Washington Post gazetesi, hükümet yetkililerinin İsrail'e yaptıkları gizli silah anlaşmasını ifşa etti. Gazetenin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı bir raporda, ABD'li yetkililerin geçtiğimiz günlerde gizli bir brifingde Kongre'ye ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100'den fazla silah satışını onayladığını ve teslim ettiğini söyledi.

ABD basını İsrail gerçeğini ifşa etti! Kilit isim her şeyi açıkladı: Her şeyi gizli gizli yaptık!

KONGRE ONAYINI ES GEÇTİLER

WP'a göre, satışlar arasında binlerce hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bomba ve diğer silahlar yer aldı. Ayrıca her satışın maliyeti, dikkate alınması gereken minimum tutarın altına düştüğü için, öncelikle Kongre tarafından onaylanmalarına gerek kalmadı.

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