Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:40
ABD basını İsrail gerçeğini ifşa etti! Kilit isim her şeyi açıkladı: Her şeyi gizli gizli yaptık!
İsrail'in Gazze katliamını başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana katillere açık açık sahip çıkan ABD hükümeti, zaman zaman "ateşkes istiyoruz" açıklamalarında bulunsa da işgale destek vermeyi sürdürüyor. Son olarak ülke medyasında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Washington Post, Biden hükümetinin gizli yürüttüğü İsrail sürecini yazdı.