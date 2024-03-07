ABD basını İsrail gerçeğini ifşa etti! Kilit isim her şeyi açıkladı: Her şeyi gizli gizli yaptık!

Washington Post gazetesi, hükümet yetkililerinin İsrail'e yaptıkları gizli silah anlaşmasını ifşa etti. Gazetenin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı bir raporda, ABD'li yetkililerin geçtiğimiz günlerde gizli bir brifingde Kongre'ye ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100'den fazla silah satışını onayladığını ve teslim ettiğini söyledi.