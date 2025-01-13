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Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:52

ABD basını Palisades faciasının çıkış nedenini yazdı! Yılbaşı gecesinde çıkan yangınla bağlantı kuruldu

ABD'nin Los Angeles kentinde ortaya çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ülke basını felaketin üstünden birkaç gün geçtikten sonra facianın çıkış nedenini araştırmaya başladı. Washington Post'un yaptığı incelemelerde yılbaşı gecesi aynı bölgede çıkan bir yangınla şoke eden bir bağlantı kuruldu. Ayrıca bölge sakinleriyle yapılan röportajlar yetkililerin ihmallerle dolu davranışlarını gözler önüne serdi ve bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi.

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ABD basını Palisades faciasının çıkış nedenini yazdı! Yılbaşı gecesinde çıkan yangınla bağlantı kuruldu

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde 6 gün önce başlayan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

ABD basını Palisades faciasının çıkış nedenini yazdı! Yılbaşı gecesinde çıkan yangınla bağlantı kuruldu

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24'e yükseldi. Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades Yangını bölgesinde 4, Eaton Yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

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ABD basını Palisades faciasının çıkış nedenini yazdı! Yılbaşı gecesinde çıkan yangınla bağlantı kuruldu

İŞTE YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Washington Post'un raporuna göre, Los Angeles kentini yerle bir eden Palisades yangınının, yılbaşı gecesi ortaya çıkan ilk yangının kalıntıları nedeniyle yeniden alevlenmiş olabileceği bildirildi.

ABD basını Palisades faciasının çıkış nedenini yazdı! Yılbaşı gecesinde çıkan yangınla bağlantı kuruldu

YILBAŞI GECESİ AYNI BÖLGEDE BİR YANGIN DAHA ÇIKMIŞ

Washington Post, yılbaşı gecesinden kalma havai fişek kalıntılarının büyük ihtimalle güçlü rüzgarlar nedeniyle salı günü büyük bir ikinci yangına neden olduğunu aktardı.

ABD basını Palisades faciasının çıkış nedenini yazdı! Yılbaşı gecesinde çıkan yangınla bağlantı kuruldu

İTFAİYECİLERİN HIZI SORU İŞARETLERİNİ BERABERİNDE GETİRDİ

Haber kuruluşunun uydu görüntüleri, radyo görüşmeleri, videolar ve röportajlardan dayandırdığı analizine göre, Palisades yangını yılbaşı gecesi çıkan küçük çaplı ilk yangının başladığı yerden çıktı. İtfaiyeciler ilk yangını kısa sürede söndürmüştü ancak ikinciyi aynı hızda söndüremediler. Böylelikle Kaliforniya tarihinin en yıkıcı yangını ortaya çıkmış oldu.

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