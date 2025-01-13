Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
10:52
ABD basını Palisades faciasının çıkış nedenini yazdı! Yılbaşı gecesinde çıkan yangınla bağlantı kuruldu
ABD'nin Los Angeles kentinde ortaya çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ülke basını felaketin üstünden birkaç gün geçtikten sonra facianın çıkış nedenini araştırmaya başladı. Washington Post'un yaptığı incelemelerde yılbaşı gecesi aynı bölgede çıkan bir yangınla şoke eden bir bağlantı kuruldu. Ayrıca bölge sakinleriyle yapılan röportajlar yetkililerin ihmallerle dolu davranışlarını gözler önüne serdi ve bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi.