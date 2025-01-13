ABD basını Palisades faciasının çıkış nedenini yazdı! Yılbaşı gecesinde çıkan yangınla bağlantı kuruldu

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24'e yükseldi. Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades Yangını bölgesinde 4, Eaton Yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.