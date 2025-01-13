ABD'deki yangınlar devam ediyor: Mahkumlar yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor | Video 13.01.2025 | 09:14 ABD'nin California eyaletindeki orman yangınları devam ederken, mahkumlar yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Los Angeles County Denetim Kurulu Başkanı Kathryn Barger, 20 Ocakta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'a bir mektup göndererek bölgeyi ziyaret etmesi için davet ettiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta orman yangınları devam ediyor. Yangınlarda 10 binden fazla yapı hasar görürken, yangının verdiği hasar havadan görüntülendi. Yetkililer, Hurst yangınının 799 dönümlük alanda yüzde 89 oranında, Palisades yangınının 23 bin 707 dönümlük alanda yüzde 11 oranında, Eaton yangınının 14 bin 117 dönümlük alanda yüzde 27 oranında kontrol altına alındığını açıkladı. Tahliye emirleri altındaki kişi sayısı azalmış olmasına rağmen hala 105 bin kişi tahliye emri altında, 87 bin kişi ise tahliye uyarısı altında bulunuyor. Yetkililer, Los Angeles County sınırları içinde 16 kişinin kayıp olduğuna dair ihbarlar alındığını açıkladı. Yangınlarda şu ana kadar 16 kişi ise hayatını kaybetti.

MAHKUMLAR YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YARDIM EDİYOR

Los Angeles'taki şiddetli orman yangınlarında gece gündüz çalışan itfaiyecilerin yanında mahkumların da çalıştığı açıklandı. California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, cuma günü itibarıyla yaklaşık bin mahkumun yangınları söndürmek için çalıştığını söyledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, düzenlediği basın toplantısında 13 binden fazla kişinin şimdiye kadar 6 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu, bunun da orman yangınlarından etkilenen Los Angeles sakinlerini destekleyeceğini belirtti.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, bölgedeki yangın tehdidinin kuvvetli rüzgarlar ve "kritik hava şartlarının çarşamba gününe kadar devam edeceği" gerekçesiyle hala "çok yüksek" olduğunu açıkladı. Marrone, ekiplerin yangınları kontrol altına almak için büyük bir çaba gösterdiğini ancak koşulların durumun ciddiyetini artırdığını belirtti.

Los Angeles Şerifi Robert Luna, yangın bölgelerinde tutuklananların yerel halktan olmadığını ve bölgede "hiçbir işleri olmadığını" ifade etti. Şerif, yangın bölgelerindeki güvenlik tehditlerine karşı önlemlerin artırıldığını söyledi.

Los Angeles Emniyet Müdürü Jim McDonnell, tahliye edilen sakinlerin evcil hayvanlarını ve ilaçlarını almak için başlangıçta sınırlı erişime izin verildiğini ancak bu talebin yoğunluğu nedeniyle uygulamanın bugün askıya alındığını açıkladı. McDonnell, güvenlik ve lojistik sorunlarının devam ettiğini vurguladı.

YANGIN BÖLGESİNDEN TRUMP'A ZİYARET MEKTUBU

Los Angeles County Denetim Kurulu Başkanı Kathryn Barger, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'a bir mektup göndererek bölgeyi ziyaret etmeye davet ettiğini açıkladı. Başkan Barger, Başkan Karen Bass'ın da Los Angeles'a geleceğinden "emin" olduğunu söyledi.

California Demokrat Parti Senatörü Alex Padilla, devam eden orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek için tüm ülkenin California'nın arkasında birleşmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Los Angeles İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, düzenlediği basın toplantısında, "Aldığım tüm raporlar, Los Angeles ilçe su sisteminin hazır olduğunu ve orman yangınıyla mücadelede bize yardımcı olmaya hazır olacağını gösteriyor" ifadelerini kullanarak, Cal Fire tarafından daha önce talep edilen 70 su tankerinin ulaştığını belirtti.

PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE'DAN DESTEK ZİYARETİ

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, yangından etkilenenler için Pasadena'da kurulan yemek dağıtım merkezine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Prens Harry ve Meghan Markle, World Central Kitchen gönüllüleriyle bir araya gelerek mağdurlara destek verdi. Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo, çiftin desteklerini "ilham verici" olarak nitelendirdi.