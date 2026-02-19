Haberler
ABD basını saldırı için o tarihe işaret etti! Washington-Tahran hattında kritik eşik! Ordu hazır
ABD basınına göre, Donald Trump yönetimi İran'a yönelik olası bir askeri operasyon için hafta sonuna kadar hazır olabilir; ancak nihai karar henüz verilmedi. CNN, CBS News ve The New York Times gibi kuruluşların hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Orta Doğu'daki ABD hava ve deniz unsurları 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarılırken, Beyaz Saray'da kritik güvenlik toplantıları yapıldı. Diplomasi seçeneğinin masada olduğu vurgulansa da İran'ın nükleer tesislerini güçlendirdiği, İsrail'in ise olası misillemeye karşı alarm durumuna geçtiği belirtiliyor.