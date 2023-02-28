Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:01

ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’

Son dakika deprem haberleri: Türkiye deprem felaketlerinin ardından afet bölgelerinde yardım ve yapılanma için canla başla çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yarattığı yıkımın ardından Hatay'da gerçekleşen 6.4 ve 5.8'lik depremler ve dün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Depremlerle sarsılan bölgede endişe devam ederken afet bölgesinde sahra hastanelerinde sağlık ekipleri hayat kurtarmak için mücadelelerine devam ediyor. ABD'li Wall Street Journal gazetesi, sağlık sistemiyle ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.