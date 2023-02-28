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Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:01

ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’

Son dakika deprem haberleri: Türkiye deprem felaketlerinin ardından afet bölgelerinde yardım ve yapılanma için canla başla çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yarattığı yıkımın ardından Hatay'da gerçekleşen 6.4 ve 5.8'lik depremler ve dün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Depremlerle sarsılan bölgede endişe devam ederken afet bölgesinde sahra hastanelerinde sağlık ekipleri hayat kurtarmak için mücadelelerine devam ediyor. ABD'li Wall Street Journal gazetesi, sağlık sistemiyle ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.

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ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’

Son dakika deprem haberleri… Asrın felaketinin yaşandığı Türkiye'de, depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay ve Malatya'da gerçekleşen depremlerde hasarlı binaların yıkılması, yeni can kayıplarını da beraberinde getirdi. Art arda gelen felaketlere rağmen birlik ve beraberlik içinde canla başla çalışan Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen yardımlarla da her geçen gün ayağa kalkmak için güç kazanıyor.

ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’

Depremler nedeniyle bölgede birçok hastanenin yıkılması ya da hasar alması nedeniyle felaketin ilk saatlerinden itibaren sağlık çadırları, sağlık merkezleri ve sahra hastaneleri bu bölgelerdeki sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

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ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’

Kahramanmaraş depremlerinin ertesi günü, 10 ilde 77 sahra hastanesi kurulurken bu sayı giderek katlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın kurduğu sahra hastanesi aralıksız hizmet verirken felaketin ilk günlerinde itibaren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar da tam teşekküllü hastane olarak hizmet veriyor.

ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’

Deprem bölgelerinde 19 ülke 22 sahra hastanesi kurarken, şu ana kadar 90 bin 15 çadır, 167 yaşam konteyneri ve 999 mobil hijyen ünitesi de Türkiye'ye getirildi.

ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’

Sayısız sağlık çalışanı gönüllü olarak bölgeye akın ederek yaralıların tedavileri için gece gündüz durmaksızın çalışıyor. Afetin ilk günlerinin ardından toparlanan sağlık sistemine ilişkin bir makale, ABD'li Wall Street Journal gazetesi tarafından yayınlandı.

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