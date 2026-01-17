ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş oyunu: Fırtına öncesi sessizlik mi?

İRAN: 3 BİN GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

İran'daki gösterilerde isyan çıkarıp olayları provoke etme suçlamasıyla 3 bin kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İran devlet televizyonu, ismi açıklanmayan bir emniyet kaynağından aldığı bilgiyi yayımladı. İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

PUTİN VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ortadoğu'daki ve İran'a ilişkin durumu telefonda ele aldı. ABD medyası önceki gün İran ile İsrail arasında Rusya'nın arabuluculuğunda "ilk saldıranın kendileri olmayacağı" konusunda gizli bir anlaşmanın yapıldığını ileri sürmüştü. New York Times gazetesi de Netanyahu'nun, Trump'tan İran'a saldırı planlarını ertelemesini istediği iddia etti.