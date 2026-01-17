ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş oyunu: Fırtına öncesi sessizlik mi?

Haberler
İran'daki protestoculara 'Kurumları ele geçirin. Yardım yolda' diye seslenen ABD Başkanı Donald Trump iki gündür yaptığı konuşmalarda ise 'İdamlar durdu. Durumu izliyoruz' sözleriyle 'tansiyonu düşürüyor' izlenimi verdi. Ancak, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliği fırtına öncesi sessizlik olarak yorumlanıyor.