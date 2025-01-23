Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
12:53
ABD bir kez daha yangınlara teslim! Los Angeles için yeni alarm verildi: On binlerce kişiye tahliye
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde geçtiğimiz hafta felaket neden olan ve güçlükle kontrol altına alınan yangınlar, yeniden başladı. Los Angeles'ta yetkililer yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, yangının büyüklüğünün 500 dönümlük bir alanı kapsadığını duyurdu.