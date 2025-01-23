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Haberler Galeri ABD bir kez daha yangınlara teslim! Los Angeles için yeni alarm verildi: On binlerce kişiye tahliye
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:53

ABD bir kez daha yangınlara teslim! Los Angeles için yeni alarm verildi: On binlerce kişiye tahliye

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde geçtiğimiz hafta felaket neden olan ve güçlükle kontrol altına alınan yangınlar, yeniden başladı. Los Angeles'ta yetkililer yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, yangının büyüklüğünün 500 dönümlük bir alanı kapsadığını duyurdu.

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ABD bir kez daha yangınlara teslim! Los Angeles için yeni alarm verildi: On binlerce kişiye tahliye

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde başlaya yeni orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle 9 bin 400 dönümden fazla alana yayılırken, 31 binden fazla kişi için tahliye emri verildi.

ABD bir kez daha yangınlara teslim! Los Angeles için yeni alarm verildi: On binlerce kişiye tahliye

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınırken, kuzeyde yeni bir yangın daha başladı. Los Angeles'a bağlı Hughes'taki şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan orman yangını 9 bin 400 dönümden fazla alana yayılırken, 31 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi.

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ABD bir kez daha yangınlara teslim! Los Angeles için yeni alarm verildi: On binlerce kişiye tahliye

Los Angeles County Şerifi Robert Luna, 23 bin kişiye ise tahliye uyarısı yapıldığını bildirdi. Los Angeles'ın kuzeyindeki San Gabriel Dağları'ndaki 700 bin dönümlük park ziyaretçilere kapatıldı. Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Hughes yangınında 4 binden fazla itfaiyecinin çalıştığını açıkladı

ABD bir kez daha yangınlara teslim! Los Angeles için yeni alarm verildi: On binlerce kişiye tahliye

Eaton yangını yüzde 91, Palisades yangını yüzde 68 oranında kontrol altına alındı.

Los Angeles'ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video

ABD bir kez daha yangınlara teslim! Los Angeles için yeni alarm verildi: On binlerce kişiye tahliye

Los Angeles'ın doğusunda 14 bin 21 hektarlık alanı kül eden Eaton yangını yüzde 91 oranında, batıdaki 23 bin 448 hektarlık alanı kül eden Palisades yangını ise yüzde 68 oranında kontrol altına alındı.

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