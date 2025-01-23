Video Dünya Los Angeles'ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video
Los Angeles'ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video

Los Angeles'ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video

23.01.2025 | 12:12

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yeni bir yangının çıktığı belirtildi. 3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı.

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Los Angeles'ta yetkililer, Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, yangının büyüklüğünün 500 dönümlük bir alanı kapsadığını duyurdu.

Yetkililer, yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildiğini belirterek, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada ise hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu bildirildi.

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