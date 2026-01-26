Haberler
ABD Çin ordusuna sızdı: Şi Cinping’i sarsan ihanet! En güvendiği isimdi
Giriş Tarihi: 26.01.2026 13:14
ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabet yeni ve karanlık bir boyuta taşındı. Wall Street Journal'ın iddiasına göre, Çin ordusunun en üst kademesindeki bir general, nükleer programla ilgili kritik bilgileri Washington'a sızdırdı. Şi Cinping'in en güvendiği askeri isimlerden biri olarak bilinen Orgeneral Cang Youşia hakkındaki suçlamalar, Çin'de ordu ve parti içindeki güç dengelerini sarsabilecek nitelikte görülüyor.