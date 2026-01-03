Haberler
Venezuela’da ABD darbesi! En strateji noktaları vurdular! Ülkenin liderini kaçırdılar
Giriş Tarihi: 03.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:21
ABD Venezuela'ya yönelik askeri müdahale gerçekleştirdi. Savaş uçakları ve helikopterlerin katıldığı operasyonlarda başkent Caracas başta olmak üzere kritik askeri tesisler ve enerji altyapıları başta olmak üzere ülkenin en stratejik noktalarını hedef alındı. Trump yönetiminin talimatıyla gerçekleştirilen hamle rejimi doğrudan hedef aldı. Maduro ve eşi ülkeden kaçırıldı.