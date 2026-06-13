ABD hükümetinden ’Anthropic’ hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

Anthropic'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD federal hükümetinin, ihracat kontrolü talimatı kapsamında, şirket çalışanları da dahil olmak üzere ülke içi ve dışındaki tüm yabancı uyruklu kişilerin söz konusu yapay zeka modellerine erişiminin durdurulmasını talep ettiği belirtildi.