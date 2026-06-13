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ABD hükümetinden 'Anthropic' hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı
Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 11:09
ABD hükümetinden 'Anthropic' hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı
ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle getirdiği kısıtlamanın ardından yeni yapay zeka modelleri Fable 5 ve Mythos 5'e erişimi askıya aldığını duyurdu. ABD'li yetkililerin karara gerekçe oluşturan ulusal güvenlik tehdidine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermediği aktarılan açıklamada, hükümetin, Fable 5'in güvenlik önlemlerini aşmaya imkan tanıyan bir yöntemi tespit ettiğine inanıldığı kaydedildi.