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Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 11:09

ABD hükümetinden 'Anthropic' hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle getirdiği kısıtlamanın ardından yeni yapay zeka modelleri Fable 5 ve Mythos 5'e erişimi askıya aldığını duyurdu. ABD'li yetkililerin karara gerekçe oluşturan ulusal güvenlik tehdidine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermediği aktarılan açıklamada, hükümetin, Fable 5'in güvenlik önlemlerini aşmaya imkan tanıyan bir yöntemi tespit ettiğine inanıldığı kaydedildi.

AA
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ABD hükümetinden ’Anthropic’ hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

Anthropic'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD federal hükümetinin, ihracat kontrolü talimatı kapsamında, şirket çalışanları da dahil olmak üzere ülke içi ve dışındaki tüm yabancı uyruklu kişilerin söz konusu yapay zeka modellerine erişiminin durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

ABD hükümetinden ’Anthropic’ hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

Açıklamada, söz konusu talimat doğrultusunda Fable 5 ve Mythos 5'e erişimin tüm müşteriler için derhal askıya alındığı bildirildi.

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ABD hükümetinden ’Anthropic’ hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

ABD'li yetkililerin karara gerekçe oluşturan ulusal güvenlik tehdidine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermediği aktarılan açıklamada, hükümetin, Fable 5'in güvenlik önlemlerini aşmaya imkan tanıyan bir yöntemi tespit ettiğine inanıldığı kaydedildi.

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ABD hükümetinden ’Anthropic’ hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

Amerikan CNBC kanalına konuşan bir hükümet yetkilisi ise söz konusu talimatın, Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarafından gönderildiğini ve metnin Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Güvenlik Bürosu yetkililerinin katkısıyla hazırlandığını belirtti.

ABD hükümetinden ’Anthropic’ hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

HÜKÜMET İLE ANTHROPİC ARASINDAKİ GERİLİM

Yapay zeka firması Anthropic'in, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD hükümetinden ’Anthropic’ hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD hükümetinden ’Anthropic’ hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

ABD hükümetinden ’Anthropic’ hamlesi! Teknoloji dünyası bu gelişmeyi konuşuyor: Askıya alındı

Ardından Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisinin ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını kabul edemeyeceğini açıklayan firmayı "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.

#ABD #YAPAY ZEKA

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