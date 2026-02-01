Haberler
ABD-İran geriliminde kritik hamle: Başkan Erdoğan devreye girdi! Müzakerelere Türkiye imzası
Giriş Tarihi: 01.02.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:27
İran'da ülke geneline yayılan protestoların ardından Tahran-Washington hattında tansiyon yükselmiş, olası askeri müdahale senaryoları gündeme damga vurmuştu. Ancak son günlerde gerilimin düşmeye başladığına işaret eden dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. İsrail basınına göre bu yumuşamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin devreye soktuğu diplomatik girişimler belirleyici oldu.