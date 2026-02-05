Haberler
ABD-İran hattında sürpriz geri dönüş! TIME’ın Hamaney mesajı ne anlama geliyor?
Giriş Tarihi: 05.02.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 11:11
ABD ile İran arasında yapılması planlanan nükleer müzakereler, görüşme yeri ve formatı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle krize girerken taraflar karşılıklı sert mesajlar verdi. Axios'a göre Washington, Tahran'ın şart değişikliği talebini önce reddetti, ardından Arap liderlerin yoğun diplomatik baskısı sonrası Umman'da görüşmelere yeniden yeşil ışık yaktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'i hedef alan açıklamaları ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kabinesini acil toplama kararı bölgedeki tansiyonu yükseltirken, TIME dergisinin Hamaney'i kapağına taşıması küresel gündemde dikkat çeken bir gelişme oldu.