ABD-İran hattında sürpriz geri dönüş! TIME’ın Hamaney mesajı ne anlama geliyor?

"YA BU ŞARTLARLA YA HİÇ" MESAJI

ABD'li bir yetkili, İran'a "ya bu şartlarla ya da hiç" mesajı verildiğini ve Tahran'ın buna "o zaman hiç" yanıtını verdiğini aktardı. İran'ın daha önce mutabık kalınan formata dönmeye hazır olması halinde ABD'nin bu hafta ya da gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu belirten yetkili, "Hızlı şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istiyoruz, aksi takdirde insanlar başka seçeneklere yönelecektir." ifadelerini kullandı.