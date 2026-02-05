Türkiye'nin en iyi haber sitesi
ABD-İran hattında sürpriz geri dönüş! TIME'ın Hamaney mesajı ne anlama geliyor?

ABD ile İran arasında yapılması planlanan nükleer müzakereler, görüşme yeri ve formatı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle krize girerken taraflar karşılıklı sert mesajlar verdi. Axios'a göre Washington, Tahran'ın şart değişikliği talebini önce reddetti, ardından Arap liderlerin yoğun diplomatik baskısı sonrası Umman'da görüşmelere yeniden yeşil ışık yaktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'i hedef alan açıklamaları ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kabinesini acil toplama kararı bölgedeki tansiyonu yükseltirken, TIME dergisinin Hamaney'i kapağına taşıması küresel gündemde dikkat çeken bir gelişme oldu.

ABD ile İran arasında yapılması planlanan müzakereler öncesinde tansiyon yükseldi. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi Tahran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle müzakere süreci belirsizliğe sürüklendi.

ABD yönetiminin, İran'ın 6 Şubat'ta yapılması planlanan müzakerelerin yeri ve formatının değiştirilmesi yönündeki talebini kabul etmeyeceğini Tahran'a ilettiği iddia edildi.

İRAN'IN TALEBİNE WASHINGTON'DAN RET

Habere göre İran, 6 Şubat'ta yapılması planlanan görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta gerçekleştirilmesini istedi. Ancak ABD yönetimi, daha önce mutabık kalınan şartların değiştirilemeyeceğini belirterek bu talebi kabul etmedi.

"YA BU ŞARTLARLA YA HİÇ" MESAJI

ABD'li bir yetkili, İran'a "ya bu şartlarla ya da hiç" mesajı verildiğini ve Tahran'ın buna "o zaman hiç" yanıtını verdiğini aktardı. İran'ın daha önce mutabık kalınan formata dönmeye hazır olması halinde ABD'nin bu hafta ya da gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu belirten yetkili, "Hızlı şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istiyoruz, aksi takdirde insanlar başka seçeneklere yönelecektir." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasında nükleer görüşmelerin, 6 Şubat'ta Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtmişti.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNE YENİDEN DÖNÜLDÜ

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin yerine ilişkin ortaya çıkan belirsizliğin ardından bazı Arap liderlerin Washington nezdinde lobi yaptığı ve bunun etkisiyle ABD-İran müzakerelerine yeniden dönüldüğü iddia edildi.

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, bölgedeki Arap liderlerin Beyaz Saray nezdinde yoğun baskı kurmasının ardından Washington yönetimini ikna ederek müzakerelere yeniden dönme kararı aldı.

ARAP LİDERLERDEN BEYAZ SARAY'A YOĞUN LOBİ

İddiaya göre en az 9 Arap ülkesinin lideri, ABD yönetimine "İran'la nükleer müzakerelerin kesilmemesi" yönünde çağrıda bulundu. Yapılan diplomatik temasların ardından Washington'un görüşmeleri sürdürme kararı aldığı belirtildi.

UMMAN FORMÜLÜ KABUL EDİLDİ

ABD'li yetkililer, görüşmelerin nerede yapılacağına ilişkin belirsizliğin de ortadan kalktığını açıkladı. Buna göre ABD, İran'ın önerisini kabul ederek müzakerelerin Umman'da yapılmasına yeşil ışık yaktı.

"İRANLILARI DİNLEYECEĞİZ AMA ŞÜPHELER SÜRÜYOR"

Yetkililerden biri, Arap liderlerin ısrarı üzerine görüşme kararı alındığını belirterek, "Söz konusu liderler, görüşmeyi yapmamızı ve İranlıların söyleyeceklerini dinlememizi istediler. Arap ülkeleri ısrar ederse toplantıyı yapacağımızı söyledik. Ancak hala şüphelerimiz var." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'TAN HAMANEY'E SERT MESAJ: "ÇOK ENDİŞELENMESİ GEREK!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerde yaşanan belirsizlik sürerken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NBC News'e konuşan Trump, İran lideri Ali Hamaney'i hedef alarak "çok endişelenmesi gerektiğini" söyledi ve Tahran yönetimine sert mesajlar verdi.

Trump, müzakerelerin yapılacağı yer konusunda yaşanan tartışmalara değinirken İran lideri Ali Hamaney'i doğrudan hedef aldı. ABD Başkanı, "Onun çok endişelenmesi gerek. Evet, endişelenmesi gerek. Bildiğiniz gibi onlar bizimle müzakere ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İRANLI GÖSTERİCİLERE DESTEK MESAJI

İran'daki protestolarla ilgili soruya da yanıt veren Trump, "Göstericilerin arkasındayız." diyerek ABD'nin İran'daki muhalif kesimlere destek verdiği mesajını açık şekilde dile getirdi.

"NÜKLEER PROGRAMI YOK ETTİK, ORTA DOĞU'DA BARIŞ SAĞLANDI"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik politikalarını savunarak nükleer programın ortadan kaldırılmasının bölgedeki dengeleri değiştirdiğini öne sürdü. Trump, "O ülke (İran) şu anda bizim yüzümüzden karışıklık içinde. Oraya girdik, nükleer programlarını yok ettik. Orta Doğu'da barış sağlandı. Eğer nükleer programlarını yok etmeseydim Orta Doğu'da barış olmazdı çünkü Arap ülkeleri bunu asla yapamazdı. İran'dan çok korkuyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU, GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLAMA KARARI ALDI

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı ihtimali bölgede tansiyonu yükseltirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir adım geldi. Netanyahu'nun güvenlik kabinesini bugün acil olarak toplama kararı aldığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, güvenlik kabinesini 5 Şubat Perşembe akşamı toplama kararı aldı.

BAKANLARA SON ANDA BİLGİ VERİLDİ

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, bakanların kabine toplantısından görece kısa bir süre önce haberdar edilmesinin alışılmadık bir durum olduğuna dikkati çekildi. Yerel saatle 16.00'da yapılacağı belirtilen toplantının gündemine ilişkin bakanlara herhangi bir bilgi verilmediği aktarıldı.

Netanyahu, 3 Şubat Salı günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran'la artan gerilim ve Gazze'de ateşkes sürecinin gündem olduğu bir toplantı gerçekleştirmişti.

Netanyahu ile Witkoff arasındaki toplantıya İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin neredeyse tamamının katıldığı da basına yansımıştı.

TİME DERGİSİ HAMANEY'İ KAPAĞINA TAŞIDI

ABD ile İran arasında krizler peş peşe yaşanırken, müzakere sürecindeki belirsizlikler dikkat çekerken TIME dergisinin kapağı dünya gündemine damga vurdu. Dergi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i "After the Ayatollah" (Ayetullah'tan Sonra) başlığıyla kapağına taşıdı.

MÜZAKERELERDE KRİZ DERİNLEŞTİ

ABD-İran hattında tansiyon yükselirken, taraflar arasındaki görüşme planları da çıkmaza girdi. İran, cuma günü yapılması planlanan görüşmeler için Umman'ı işaret ederken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise görüşmenin yapılacağı yerin henüz netleşmediğini açıkladı. ABD basını ise yaşanan gelişmeleri "görüşme planı çöküyor" şeklinde yorumladı.

"AYETULLAH'TAN SONRA"

Yaşanan diplomatik krizin ortasında TIME dergisi, "After the Ayatollah" (Ayetullah'tan sonra) başlığıyla Hamaney'i kapağına taşıyarak dikkatleri üzerine çekti. Kapakta İran liderinin arkası dönük şekilde tasvir edilmesi, uluslararası kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

KIRMIZI TONLAR VE GERİLİM MESAJI

Kübalı çizer Edel Rodriguez imzasını taşıyan kapakta kapakta, İran'ın lideri Ayetullah Ali Hamaney yüzü görünmeyecek şekilde, arkası dönük bir figür olarak tasvir edildi. Kapaktaki illüstrasyonda kırmızı ve koyu tonların hakim olması, İran'daki artan gerilim ve protestoların simgesi olarak yorumlandı.

ÖNCE SADDAM VE KADDAFİ, ŞİMDİ HAMANEY

TIME dergisi geçmiş yıllarda benzer kapaklara yer verdi. Dergi, 2003 yılında ABD'nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin'in portresini kapağına taşıyarak "Saddam'dan Sonra Hayat" başlığını kullanmıştı.

2011 yılında ise Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yüzünün yarısının silindiği bir görselle "Kaddafi'den Sonra Dünya" kapağı yayımlanmıştı. Her iki lider de bu kapakların ardından kısa süre içinde idam edilmişti.