ABD-İran hattında tehlikeli tırmanış: Taraflar ne istiyor?
Giriş Tarihi: 29.01.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:10
ABD ile İran arasında nükleer program, balistik füzeler, yaptırımlar ve bölgesel nüfuz başlıklarında yaşanan gerilim, askeri çatışma riskini her geçen gün daha da artırıyor. Amerikan savaş gemilerinin Arap Denizi'ne ilerlemesiyle birlikte diplomasi arayışları sürerken, Washington ile Tahran arasındaki söylem sertleşiyor.