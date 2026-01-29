ABD-İran hattında tehlikeli tırmanış: Taraflar ne istiyor?

Al Jazeera'nın haberine göre, ABD ile İran arasında nükleer program, balistik füzeler, ekonomik yaptırımlar ve bölgesel nüfuz başlıklarında yaşanan gerilim tehlikeli bir eşiğe ulaştı. Amerikan savaş gemilerinin Arap Denizi'ne ilerlediği, tarafların karşılıklı sert tehditler savurduğu bu süreçte, Washington ile Tahran'ın taleplerinin neredeyse hiçbir noktada örtüşmemesi, yeni bir askeri çatışma riskini her zamankinden daha gerçek hale getiriyor.