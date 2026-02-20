ABD İran’a saldırırsa neler olacak: İşte 7 olası senaryo!

4. İRAN'DAN ABD VE BÖLGE ÜLKELERİNE MİSİLLEME

BBC'ye göre Tahran yönetimi, herhangi bir ABD saldırısına karşılık vereceğini ve "parmakların tetikte olduğunu" açıkladı. İran'ın ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri ile doğrudan boy ölçüşemeyeceği belirtilse de, yer altı tesislerinde ve ücra bölgelerde saklanan balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesiyle karşılık verebileceği ifade ediliyor.