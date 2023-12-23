ABD medyasından Gazze itirafı: İsrail’in kanlı saldırılarını böyle ifşa ettiler!

Dünya 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kulak tıkadı. Sözde insan hakları savunucusu olan Batılı ülkeler, öldürülenler sırf Müslüman olduğu için katil İsrail'e ses çıkartmadı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB lideri, eli kanlı başbakan Netanyahu'nun sırtını sıvazladı. Ancak Biden'ın "Bağımsız Filistin devleti istiyoruz" çıkışı sonrası ABD ve İsrail'in arası açıldı! Durumu gören ABD medyası da Gazze'deki saldırıları ifşa etmeye başladı: İkinci Dünya Savaşı'nda bile böylesi yok!