ABD saldırısının bilinmeyen yüzü ortaya çıktı: CIA, gizli ajan ve Maduro’ya ihanet

MADURO'NUN KOMPLEKSİNE SIZMA

Caine, Caracas yerel saati ile 02.01'de Maduro'nun kompleksine "sürpriz unsuru" korunarak ulaşıldığını belirterek, "Hedefe varıldığında helikopterler ateş altına alındı ve onlar da buna ezici güç ve meşru müdafaa ile karşılık verdi. Uçaklarımızdan biri vuruldu, ancak uçmaya devam edebildi." ifadesini kullandı.