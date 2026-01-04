Haberler
ABD saldırısının bilinmeyen yüzü ortaya çıktı: CIA, gizli ajan ve Maduro’ya ihanet
Giriş Tarihi: 04.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:02
ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının sadece askeri değil, uzun süredir örülen bir istihbarat operasyonu olduğu ortaya çıktı. CIA'nın sahadaki gizli ağı, Maduro'nun adım adım izlenmesi ve "içerden destek", Washington'un aylar öncesinden kurduğu planın boyutunu gözler önüne serdi.