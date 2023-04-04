ABD’de yeni kongre baskını alarmı! Trump tutuklanacak mı? Biden’dan açıklama

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesi yaptığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.