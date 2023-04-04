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Haberler Galeri ABD'de yeni kongre baskını alarmı! Trump tutuklanacak mı? Biden'dan açıklama
Giriş Tarihi: 04.04.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 12:11

ABD'de yeni kongre baskını alarmı! Trump tutuklanacak mı? Biden'dan açıklama

Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Donald Trump'ın davası bugün başlayacak. Eski porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak olan Trump 'Tutuklanacak mı?' sorusu akıllardaki yerini korurken New York'ta alarma geçildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD’de yeni kongre baskını alarmı! Trump tutuklanacak mı? Biden’dan açıklama

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesi yaptığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

ABD’de yeni kongre baskını alarmı! Trump tutuklanacak mı? Biden’dan açıklama

Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Donald Trump bugün New York'ta yargıç karşısına çıkacak. Trump'a, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak.

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ABD’de yeni kongre baskını alarmı! Trump tutuklanacak mı? Biden’dan açıklama

Trump'a yönelik suçlamaların detayları, yerel saatle 14.15'te (TSİ 21.15) başlayacak duruşmada açıklanacak. Trump'ın mahkemeye çıkarılmadan önce Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisinde teslim olması bekleniyor. Buradaki süreç, parmak izi alınmasını ve sabıka fotoğrafı çekilmesini içeriyor.

ABD’de yeni kongre baskını alarmı! Trump tutuklanacak mı? Biden’dan açıklama

Trump'ın mahkemeye çıkacağı haberi, New York'ta büyük hareketliliğe yol açtı. New York polisi, Trump destekçileri ve karşıtlarının olası protesto gösterileri nedeniyle hazırlık yapıp güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump Tower çevresine barikatlar kuruldu. 2021'deki Kongre baskınına benzer olaylar yaşanmasından endişe ediliyor.

ABD’de yeni kongre baskını alarmı! Trump tutuklanacak mı? Biden’dan açıklama

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentine giden Biden, burada temiz hidrojen üreten bir elektrik santralini ziyaret etti.

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