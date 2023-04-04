Giriş Tarihi: 04.04.2023 12:10
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
12:11
ABD'de yeni kongre baskını alarmı! Trump tutuklanacak mı? Biden'dan açıklama
Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Donald Trump'ın davası bugün başlayacak. Eski porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak olan Trump 'Tutuklanacak mı?' sorusu akıllardaki yerini korurken New York'ta alarma geçildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan konuya ilişkin açıklama geldi.