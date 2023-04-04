Bugün hakim karşısına çıkacak olan Trump tutuklanacak mı? | Video

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili suçlanmasının ardından bugün hakim karşısına çıkacak. Peki Trump tutuklanacak mı?