Bugün hakim karşısına çıkacak olan Trump tutuklanacak mı? | Video
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili suçlanmasının ardından bugün hakim karşısına çıkacak. Peki Trump tutuklanacak mı?
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