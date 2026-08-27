ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

Güney Kore Medya Denetleme Kurulu, Meta'nın taahhüt ettiği önlemlerin küresel olarak uygulanmasını talep etti. Filipinler Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Henry Aguda ise bu uzlaşmanın şirketle yürüttükleri yerel görüşmelere büyük bir ivme kazandıracağını belirtti.

UZMANLAR YETERLİ BULMADI

ABD'de 48 eyalet ile Meta arasında sağlanan 18 milyar dolarlık uzlaşı, teknoloji ve çocuk psikolojisi uzmanları tarafından da mercek altına alındı.

Bazı sektör temsilcileri, şirketin piyasa değerine ulaşabilecek devasa cezalar ya da Avustralya'daki gibi 16 yaş altı yasağı yerine varılan bu yapısal mutabakatın çok daha gerçekçi ve işlevsel bir yol haritası sunduğunu savunuyor.