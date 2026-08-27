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ABD'deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz
Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:52
ABD'deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz
ABD'deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medya devinin çocukları korumak adına rekor bir uzlaşmaya imza atması, dünya genelindeki hükümetleri harekete geçirdi. Avustralya, İngiltere ve AB, ABD'li gençlere sunulan yüksek güvenlik standartlarının kendi ülkelerinde de ivedilikle uygulanmasını talep ediyor. Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, söz konusu hamlenin şirketlerin istedikleri takdirde çocukları ve gençleri koruyabileceğini ancak bunu bugüne kadar kasıtlı olarak tercih etmediklerini net bir şekilde gösterdiğini savundu.