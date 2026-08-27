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Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:52

ABD'deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

ABD'deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medya devinin çocukları korumak adına rekor bir uzlaşmaya imza atması, dünya genelindeki hükümetleri harekete geçirdi. Avustralya, İngiltere ve AB, ABD'li gençlere sunulan yüksek güvenlik standartlarının kendi ülkelerinde de ivedilikle uygulanmasını talep ediyor. Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, söz konusu hamlenin şirketlerin istedikleri takdirde çocukları ve gençleri koruyabileceğini ancak bunu bugüne kadar kasıtlı olarak tercih etmediklerini net bir şekilde gösterdiğini savundu.

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ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

Sosyal medya platformlarının "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" gerekçesiyle ABD'de açılan davada Meta'nın eyaletlerle 18 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya varması, küresel ölçekte çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik yasal mücadeleyi derinleştirdi.

ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuk güvenliği açısından risk oluşturduğu iddialarıyla açılan davaları sonlandırmak adına 10 yıl içinde 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı ve platformlarında köklü değişikliklere gitmeyi kabul etti.

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ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

Şirket, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmekle birlikte davanın uzamaması adına eyaletlerin gençlerin çevrim içi güvenliğine yönelik girişimlerini finanse etmek üzere bu rekor tutarı yıllık taksitler halinde ödeyecek.

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ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

Anlaşma kapsamında Meta, 18 yaş altı kullanıcılar için günlük iki saatlik ekran sınırı, gece erişim kısıtlaması, gelişmiş yaş doğrulama önlemleri ve ebeveyn kontrol araçlarını "varsayılan" olarak devreye alacak. Ancak şirket, bu koruma kalkanının şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılar için geçerli olacağını açıkladı.

ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

Meta ayrıca, TikTok ve YouTube gibi rakiplerine de benzer adımlar atmaları yönünde sektörel çağrıda bulundu.

ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

META'YA "AYRIMCILIK" TEPKİSİ

Bu güvenlik önlemlerinin yalnızca ABD ile sınırlı tutulacağının açıklanması, küresel düzeyde düzenleyicileri ve siyasileri harekete geçirdi.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, söz konusu hamlenin şirketlerin istedikleri takdirde çocukları ve gençleri koruyabileceğini ancak bunu bugüne kadar kasıtlı olarak tercih etmediklerini net bir şekilde gösterdiğini savundu.

ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın bağımlılık yapıcı tasarımı nedeniyle Mayıs 2024'te başlattığı Dijital Hizmetler Yasası ihlal soruşturmasına dikkati çekerek platform üzerindeki denetimlerin sıkılaşacağı sinyalini verdi.

ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Meta'nın yargılanmak yerine uzlaşmayı seçmesinin dikkati çekici olduğunu belirterek, "ABD'deki çocukların buradaki çocuklardan daha yüksek düzeyde korunmasını kabul edemeyiz." dedi.

İngiltere'nin,16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı ve dijital sokağa çıkma kısıtlamaları getirmeyi planladığı biliniyor.

ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

Güney Kore Medya Denetleme Kurulu, Meta'nın taahhüt ettiği önlemlerin küresel olarak uygulanmasını talep etti. Filipinler Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Henry Aguda ise bu uzlaşmanın şirketle yürüttükleri yerel görüşmelere büyük bir ivme kazandıracağını belirtti.

UZMANLAR YETERLİ BULMADI

ABD'de 48 eyalet ile Meta arasında sağlanan 18 milyar dolarlık uzlaşı, teknoloji ve çocuk psikolojisi uzmanları tarafından da mercek altına alındı.

Bazı sektör temsilcileri, şirketin piyasa değerine ulaşabilecek devasa cezalar ya da Avustralya'daki gibi 16 yaş altı yasağı yerine varılan bu yapısal mutabakatın çok daha gerçekçi ve işlevsel bir yol haritası sunduğunu savunuyor.

ABD’deki Meta davası dünyayı ayağa kaldırdı! 18 milyar dolarlık anlaşmaya tepki: İsteseydiniz çocukları koruyabilirdiniz

Dijital güvenlik uzmanları, tam yasakların çocukları korumaktan ziyade, denetimsiz ve çocuk güvenliği standardı bulunmayan alternatif platformlara yönlendirdiğini belirtiyor.

Meta'nın beğeni butonlarını kaldırması, ekran süresi sınırları getirmesi ve gece/okul saatlerinde erişimi kısıtlamasının bağımlılık döngüsünü kırmak adına doğru adımlar olduğu yönünde değerlendirmeler de var.

Ancak uzmanlar, asıl tehlikenin pazar lideri olan TikTok ve YouTube gibi rakiplerin çocuk koruma tedbirlerinde hala çok geride kalması olduğunu vurguluyor.

Yapay zekayla yaş tahmin etmenin kolayca manipüle edilebildiğini, her uygulamanın ayrı kimlik istemesinin ise siber güvenlik riski doğurduğunu ifade eden uzmanlar, kesin çözüm için uygulama mağazalarını işaret ediyor.

#AVUSTRALYA #İNGİLTERE #AB #META

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