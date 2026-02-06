Haberler
ABD’den “Ülkeyi terk edin” çağrısı: Trump İran konusunda zor ikilemlerle karşı karşıya
Giriş Tarihi: 06.02.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 11:40
ABD basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, İran krizi karşısında artan iç politik baskı ile büyüyen savaş riski arasında kritik bir denklemin ortasında bulunuyor. ABD kamuoyunun ekonomik sorunlara odaklandığı bir dönemde İran'a yönelik olası askeri adımların siyasi maliyeti tartışılırken, ayrıca askeri seçeneklerin riskli, kazanma ihtimalinin zayıf olduğu bir durumda, Washington ile Tahran arasında Umman'da yeniden başlayan nükleer müzakerelerin gölgesinde ABD yönetimi, İran'daki vatandaşlarına "ülkeyi hemen terk edin" çağrısı yaparak güvenlik endişelerini artırdı. Bölgedeki askeri yığınak ve sert söylemler gerilimi yükseltirken, İran'ın ekonomik ve siyasi kırılganlığının bazı ABD çevrelerince "fırsat" olarak değerlendirildiği ancak olası bir askeri müdahalenin uzun savaş, yüksek sivil kayıp ve bölgesel istikrarsızlık riski taşıdığı vurgulanıyor.