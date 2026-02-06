ABD’den “Ülkeyi terk edin” çağrısı: Trump İran konusunda zor ikilemlerle karşı karşıya

ABD merkezli CNN'e göre Trump'ın İran konusunda vereceği kararlar, hem uluslararası dengeleri hem de ABD iç siyasetini doğrudan etkileyecek nitelikte. Bölgedeki askeri yığınak ve sert söylemler Washington'un elini güçlendirse de, yeni bir savaşın maliyetleri ve belirsiz sonuçları kolay bir zafer ihtimalini zayıflatıyor. Trump'ın İran konusunda tarihî bir fırsat ile yüksek riskli bir kumar arasında sıkışmış durumda olduğu ifade edildi.