Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
16:38
ABD'li Foreign Policiy'den alçak iftira! Ruslardan tokat gibi yanıt geldi: Bunlar sahte haberler...
ABD'li Foreign Policy'de skandal bir iddia yer aldı. Türkiye'nin ABD tarafından tasarlanmış misket bombalarını Ukrayna'ya gönderdiğine yönelik alçak iftirasına Rusya'dan tokat gibi geldi. Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmenin zor olduğunu vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye ilişkin karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.