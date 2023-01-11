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Haberler Galeri ABD'li Foreign Policiy'den alçak iftira! Ruslardan tokat gibi yanıt geldi: Bunlar sahte haberler...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 16:38

ABD'li Foreign Policiy'den alçak iftira! Ruslardan tokat gibi yanıt geldi: Bunlar sahte haberler...

ABD'li Foreign Policy'de skandal bir iddia yer aldı. Türkiye'nin ABD tarafından tasarlanmış misket bombalarını Ukrayna'ya gönderdiğine yönelik alçak iftirasına Rusya'dan tokat gibi geldi. Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmenin zor olduğunu vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye ilişkin karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.

AA
ABD’li Foreign Policiy’den alçak iftira! Ruslardan tokat gibi yanıt geldi: Bunlar sahte haberler...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği ile ilgili iddialar hakkında, "Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmek zor. Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var." ifadesini kullandı.

ABD’li Foreign Policiy’den alçak iftira! Ruslardan tokat gibi yanıt geldi: Bunlar sahte haberler...

Peskov, Foreign Policy'nin yayımladığı bir haberde, "Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" iddiasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

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ABD’li Foreign Policiy’den alçak iftira! Ruslardan tokat gibi yanıt geldi: Bunlar sahte haberler...

Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmenin zor olduğunu vurgulayan Peskov, "Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var. Bu nedenle tabii ki tüm bunları dikkatlice takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’li Foreign Policiy’den alçak iftira! Ruslardan tokat gibi yanıt geldi: Bunlar sahte haberler...

Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar ve mühimmatlarını sevk ettiğinin bilindiğini belirterek, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak yükümlülüklere sahip ve diğer ülkelerle ikili ilişkilere sahip. Fakat aynı zamanda karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.

ABD’li Foreign Policiy’den alçak iftira! Ruslardan tokat gibi yanıt geldi: Bunlar sahte haberler...

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olup olmadığına yönelik bir soruya Peskov, "Rusya, sorunları müzakereler yoluyla çözmeye her zaman hazır olmuştur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, defalarca buna hazır olduğumuzu söyledi. Tabii ki hedeflerimize barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak tercih edilen seçenektir." yanıtını verdi.

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