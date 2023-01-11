ABD’li Foreign Policiy’den alçak iftira! Ruslardan tokat gibi yanıt geldi: Bunlar sahte haberler...

Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar ve mühimmatlarını sevk ettiğinin bilindiğini belirterek, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak yükümlülüklere sahip ve diğer ülkelerle ikili ilişkilere sahip. Fakat aynı zamanda karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.