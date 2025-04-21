Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
11:22
ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG'yi müttefik görmek provokasyondur’
Türkiye'nin küresel denklemdeki yükselen rolü ABD basınının ilgi odağında olmaya devam ediyor. Wall Street Journal gazetesi, Batı'nın Ankara'ya duyduğu ihtiyacın altını çizdi ve Türkiye yerine terör örgütü PKK/YPG'nin müttefik olarak benimsenmesinin provokasyon olduğunu bildirdi. Yayımlanan analiz haberde ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak ifadelerle hedef alan ABD'li bir politikacı da sert bir dille eleştirildi.