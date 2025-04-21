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Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:22

ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG'yi müttefik görmek provokasyondur’

Türkiye'nin küresel denklemdeki yükselen rolü ABD basınının ilgi odağında olmaya devam ediyor. Wall Street Journal gazetesi, Batı'nın Ankara'ya duyduğu ihtiyacın altını çizdi ve Türkiye yerine terör örgütü PKK/YPG'nin müttefik olarak benimsenmesinin provokasyon olduğunu bildirdi. Yayımlanan analiz haberde ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak ifadelerle hedef alan ABD'li bir politikacı da sert bir dille eleştirildi.

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ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG’yi müttefik görmek provokasyondur’

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde "Ankara'ya Hasım Gibi Davranmanın Aptallığı" başlıklı bir analiz haber yayımlandı. Hudson Enstitüsü Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik Merkezi'nin kıdemli üyesi ve yöneticisi Michael Doran gazete için kaleme aldığı yazıda ABD'li siyasetçi Elliott Abrams'ı sert bir dille eleştirerek, Türkiye'nin küresel önemini vurguladı.

ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG’yi müttefik görmek provokasyondur’

ALÇAK İFADELERLE ANKARA'YI HEDEF ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Trump yönetimi dahil çeşitli dönemlerde dış politika pozisyonlarında görev almış ABD'li politikacı Elliott Abrams, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah bir yazı kaleme almıştı. Abrams, "Türkiye'ye güvenilemeyeceğini ve Ankara yerine terör örgütü PKK/YPG'yi müttefik olarak benimsemek gerektiğinin" altını çizmişti.

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ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG’yi müttefik görmek provokasyondur’

KÜSTAH YAZIYI TOPA TUTTU

Abrams'ın skandal "Recep Tayyip Erdoğan'a Güvenmeyin" başlıklı yazısı üzerine Michael Doran, Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını vurgulayıp Ankara'ya övgü dolu sözler sarf etti.

ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG’yi müttefik görmek provokasyondur’

Doran, Türkiye'nin küresel gücüne ve artan nüfuzuna dikkat çekerek "Abrams, Türkiye'yi bir düşman olarak görmeyi teşvik ediyor ancak şu soruyu asla sormuyor: Peki sonra ne olacak? Türkiye, ABD için paha biçilmezdir. Türkler, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Kafkasya olmak üzere birden fazla alanda faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG’yi müttefik görmek provokasyondur’

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL DENKLEMDE ARTAN ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Doran, Türkiye'nin uluslararası sahnedeki belirleyici rolünü şu sözlerle anlatmaya devam etti: "Türkiye, Ukrayna egemenliğini destekliyor ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en büyük ikinci büyük ordusunu sahaya sürebiliyor. Onlar olmadan Batı ne Rusya'yı sınırlayabilir ne de Avrasya'da uygulanabilir bir düzeni sürdürebilir."