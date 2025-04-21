ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG’yi müttefik görmek provokasyondur’

Doran, Türkiye'nin küresel gücüne ve artan nüfuzuna dikkat çekerek "Abrams, Türkiye'yi bir düşman olarak görmeyi teşvik ediyor ancak şu soruyu asla sormuyor: Peki sonra ne olacak? Türkiye, ABD için paha biçilmezdir. Türkler, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Kafkasya olmak üzere birden fazla alanda faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.