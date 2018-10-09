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'nin 'deki temsilcisi istifa etti

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Giriş Tarihi: 09.10.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 19:00
ABD'nin BM'deki temsilcisi istifa etti

'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi 'in istifa ettiği belirtildi. , Haley'in ilerleyen saatlerde Başkan ile biraraya geleceğini söyledi.

ABD'nin BM'deki temsilcisi istifa etti

Axios haber sitesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, Haley'in istifasını kabul etti. Bu kaynaklar, Haley'in geçen hafta 'da Trump'ı ziyaret ettiği sırada istifasını görüştüğünü söylediler.

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ABD'nin BM'deki temsilcisi istifa etti

İstifa edeceğini açıklayan 'nin , 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

ABD'nin BM'deki temsilcisi istifa etti

Başkanı , "(ABD'nin ) , bu yılın sonunda BM'deki görevinden ayrılacak." dedi

ABD'nin BM'deki temsilcisi istifa etti
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ABD'nin BM'deki temsilcisi istifa etti
ABD'nin BM'deki temsilcisi istifa etti
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