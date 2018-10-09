ABD'nin BM'deki temsilcisi istifa etti

ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley'in istifa ettiği belirtildi. Beyaz Saray, Haley'in ilerleyen saatlerde Başkan Donald Trump ile biraraya geleceğini söyledi. Axios haber sitesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, Haley'in istifasını kabul etti. Bu kaynaklar, Haley'in geçen hafta Beyaz Saray'da Trump'ı ziyaret ettiği sırada istifasını görüştüğünü söylediler. İstifa edeceğini açıklayan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, '(ABD'nin BM Daimi Temsilcisi) Nikki Haley, bu yılın sonunda BM'deki görevinden ayrılacak.' dedi