Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
10:47
ABD'nin kanlı terör oyunu! İşte PKK'lı teröristlerin elindeki o silah…
12 askerimizi şehit verdiğimiz hain saldırının ardından ABD'den peş peşe tepki çeken hamleler geliyor. PKK/YPG, lobicilik faaliyetleri yürütmek için halkla ilişkiler alanındaki ABD'li Brownstein Hyatt Farber Schreck firmasını kullanırken, şirket "ABD'li karar vericileri eğitmeyi" vaad ettiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin yankıları sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler ise, kirli oyunu bir kez daha ortaya çıkardı. 12 askerimizi şehit eden alçak PKK saldırısının ardından ABD, teröristlere silah eğitimi verdi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin elindeki silahlardaki ABD izi ise dikkatlerden kaçmadı.