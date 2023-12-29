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Haberler Galeri ABD'nin kanlı terör oyunu! İşte PKK'lı teröristlerin elindeki o silah…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 10:47

ABD'nin kanlı terör oyunu! İşte PKK'lı teröristlerin elindeki o silah…

12 askerimizi şehit verdiğimiz hain saldırının ardından ABD'den peş peşe tepki çeken hamleler geliyor. PKK/YPG, lobicilik faaliyetleri yürütmek için halkla ilişkiler alanındaki ABD'li Brownstein Hyatt Farber Schreck firmasını kullanırken, şirket "ABD'li karar vericileri eğitmeyi" vaad ettiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin yankıları sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler ise, kirli oyunu bir kez daha ortaya çıkardı. 12 askerimizi şehit eden alçak PKK saldırısının ardından ABD, teröristlere silah eğitimi verdi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin elindeki silahlardaki ABD izi ise dikkatlerden kaçmadı.

ABD’nin kanlı terör oyunu! İşte PKK’lı teröristlerin elindeki o silah…

ABD'nin Suriye ve Irak'taki kanlı terör iş birliği bir kez daha ortaya çıktı. Göz göre göre terör örgütüne askeri destek sağlayan ABD'nin 12 askerimizi şehit verdikten sonra skandal bir dizi adıma imza attığı ortaya çıktı.

ABD’nin kanlı terör oyunu! İşte PKK’lı teröristlerin elindeki o silah…

12 askerimizin şehit edilmesinin ardından inandırıcılıktan uzak taziye mesajı yayınlayan ABD, asıl yüzünü deşifre etti. Alçak saldırıdan yalnızca günler sonra teröristlere silahlı eğitim verdiğini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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ABD’nin kanlı terör oyunu! İşte PKK’lı teröristlerin elindeki o silah…

MANİDAR ZAMANLAMA

PKK/YPG için 2024 savunma bütçesinden 156 milyar dolarlık fon ayıran ABD'nin yayınladığı son fotoğraflarda, bölgedeki ABD askerlerinin teröristlere silah eğitimi verdiği görüldü.

ABD’nin kanlı terör oyunu! İşte PKK’lı teröristlerin elindeki o silah…

Amerikalı askerlerin, terör örgütü PKK/YPG'nin üyelerine silah kullanma eğitimi verirken görüldüğü karelerde, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağı, temizleneceği ve nasıl nişan alıp ateş edileceğinin gösterildiği belirtildi. Fotoğrafların çekildiği yer hakkında bilgi edinilemedi.

ABD’nin kanlı terör oyunu! İşte PKK’lı teröristlerin elindeki o silah…

BİR ABD İZİ DAHA!

12 askerimizi şehit verdiğimiz alçak saldırının ardından süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin elindeki silahlarda da ABD izi açık açık görülüyor. Teröristlerin elinde bulunan ABD yapımı kamuflajlı M4 silahları, sonradan boyanmayıp kamuflajlı olarak üretiliyor. ABD'nin bu modeli son 2 yıldır terör örgütü PKK'ya verdiği biliniyor.

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