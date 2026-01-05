ABD’nin Venezuela yol haritası ortaya çıktı! Maduro sonrası ülkeyi ne bekliyor?

VENEZUELA İÇİN ORTAYA ÇIKAN SON TABLO

CNN'e göre ortaya çıkan tablo, Washington'un amacının Venezuela'yı doğrudan yönetmek değil, kim yönetecekse onu belirlemek, petrolü ve stratejik çıkarları güvence altına almak, mevcut yönetimi yumuşatarak dönüştürmek ve ABD'ye uyumlu hale getirmek, siyasi dönüşümü sonraki aşamaya bırakmak.

Ve bu süreçte Delcy Rodríguez, Washington'un "en az riskli geçiş aktörü" olarak görülüyor.