ABD’nin Venezuela yol haritası ortaya çıktı! Maduro sonrası ülkeyi ne bekliyor?
Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:25
ABD'nin Nicolas Maduro sonrası Venezuela için hazırladığı plan netleşmeye başlarken, Washington'un geçiş sürecinde muhalefeti değil mevcut yönetimin içinden bir ismi öne çıkarması dikkat çekti. Petrol, askeri baskı ve "kontrollü istikrar" eksenli yol haritası, ülkenin geleceğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.