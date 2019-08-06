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  • ABD'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! Saldırganın korkunç taciz ve ölüm listesi...

'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! korkunç taciz ve ölüm listesi...

'de 24 saat içinde farklı yerlerde silahlı saldırılar geçekleşti. 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar hakkında çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 17:17
ABD'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! Saldırganın korkunç taciz ve ölüm listesi...

Bar önüne gelip otomatik silahla ateş açan sınıf arkadaşları ile yapılan röportajlarda ortaya çıkan bazı gerçekler, kan dondurdu.

ABD'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! Saldırganın korkunç taciz ve ölüm listesi...

Bar önüne gelip otomatik silahla ateş açan sınıf arkadaşları ile yapılan röportajlarda ortaya çıkan bazı gerçekler, kan dondurdu.

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ABD'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! Saldırganın korkunç taciz ve ölüm listesi...

24 yaşındaki Conor Betts olarak açıklanan saldırgan olay yerinde vurularak hayatını kaybetti. Vali Nan Whaley, çelik yelek giydiğini ve üzerinde yedek mühimmat taşıdığını söylemişti.

ABD'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! Saldırganın korkunç taciz ve ölüm listesi...

açtığı ateş sırasında 22 yaşındaki kız kardeşi Megan Betts'i de öldürdüğü belirtildi. Saldırı gece saat 1 sıralarında, yaklaşık 140 bin nüfuslu Dayton şehrinin eski ve turistik Oregon bölgesinde, Ned Peppers Bar'ın önünde düzenlendi.

ABD'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! Saldırganın korkunç taciz ve ölüm listesi...

Medya, Ohio eyaletinin Dayton şehrinde dokuz kişiyi öldüren Connor Betts'in geçmişini didik didik ediyor.

ABD'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! Saldırganın korkunç taciz ve ölüm listesi...

Sınıf arkadaşları, Betts'in yollar önce 'Öldürme Listesi' ve 'Tecavüz Listesi' gibi listelerde insanların isimlerini biriktirdiğini iddia etti.

ABD'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! Saldırganın korkunç taciz ve ölüm listesi...

Listeleri ortaya çıkan Betts, o dönem okuldan uzaklaştırılmış.

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