ABD'yi sarsan saldırı hakkında çarpıcı iddia! Saldırganın korkunç taciz ve ölüm listesi...

ABD'de 24 saat içinde farklı yerlerde silahlı saldırılar geçekleşti. 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar hakkında çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor... Bar önüne gelip otomatik silahla ateş açan saldırganın sınıf arkadaşları ile yapılan röportajlarda ortaya çıkan bazı gerçekler, kan dondurdu. Bar önüne gelip otomatik silahla ateş açan saldırganın sınıf arkadaşları ile yapılan röportajlarda ortaya çıkan bazı gerçekler, kan dondurdu. 24 yaşındaki Conor Betts olarak açıklanan saldırgan olay yerinde vurularak hayatını kaybetti. Vali Nan Whaley, saldırganın çelik yelek giydiğini ve üzerinde yedek mühimmat taşıdığını söylemişti. Saldırganın açtığı ateş sırasında 22 yaşındaki kız kardeşi Megan Betts'i de öldürdüğü belirtildi. Saldırı gece saat 1 sıralarında, yaklaşık 140 bin nüfuslu Dayton şehrinin eski ve turistik Oregon bölgesinde, Ned Peppers Bar'ın önünde düzenlendi. Medya, Ohio eyaletinin Dayton şehrinde dokuz kişiyi öldüren Connor Betts'in geçmişini didik didik ediyor. Sınıf arkadaşları, Betts'in yollar önce 'Öldürme Listesi' ve 'Tecavüz Listesi' gibi listelerde insanların isimlerini biriktirdiğini iddia etti. Listeleri ortaya çıkan Betts, o dönem okuldan uzaklaştırılmış.