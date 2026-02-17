Afrika boynuzunda gerilim! “Türkiye-İsrail karşı karşıya mı gelecek?”

ABRAHAM ANLAŞMALARI VE NORMALLEŞME SÜRECİ

Haberde, Türkiye'nin Somaliland'a karşı olası bir askeri harekâtının yalnızca iki ülkeyi değil, daha geniş bir diplomatik süreci de etkileyebileceği savunuldu. Srugim'e göre böyle bir adım, İsrail ile normalleşmeyi düşünen ülkelere mesaj niteliği taşıyabilir ve İsrail'in stratejik genişleme ve normalleşme çabalarına zarar verebilir.