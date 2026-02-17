Haberler
Galeri
Afrika boynuzunda gerilim! “Türkiye-İsrail karşı karşıya mı gelecek?”
Giriş Tarihi: 17.02.2026 10:37
Afrika boynuzunda gerilim! “Türkiye-İsrail karşı karşıya mı gelecek?”
İsrail merkezli Srugim'e göre, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanımasının ardından Türkiye'nin bölgede attığı adımlar, Tel Aviv yönetimini hedef alabilecek yeni bir bölgesel gerilim ihtimalini gündeme getirdi. Haberde, Ankara'nın Somali'deki askeri hareketliliğinin İsrail'in Afrika Boynuzu'ndaki stratejik planlarını riske atabileceği öne sürüldü.