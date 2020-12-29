Afrika Hakkında Hiç Bilinmeyen 15 Bilgi

2. NAZAR İNANCI AFRİKA GENELİNDE YAYGIN

Türk kültüründe ve hatta dünyanın birçok bölgesinde kendine yer bulan "nazar" kavramının Afrika'da da karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Afrika'da yaygın olarak bilinen ve inanılan çok sayıda batıl inançtan biri olan nazar, tıpkı bizim kültürümüzdeki gibi kötü olaylara zemin hazırlayan bir enerji olarak tanımlanıyor.

Afrika'da hastalıklara, ölümlere, maddi kayıplara ve daha birçok olumsuz şeye neden olduğuna inanılan nazardan korunmak için birtakım tedbirlere de başvuruluyor. Örneğin evlerin kapılarına, kıyafetlere, hatta eşyalara nazar boncuğu takmak veya Hz. Fatma'nın elini sembolize eden objeler asmak, kıta genelinde yaygın olarak başvurulan geleneksel tedbirlerden.