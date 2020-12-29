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Hakkında Hiç Bilinmeyen 15 Bilgi

Dünyanın her noktası keşfedilmeye değer. Ancak ; rengarenk kültür özellikleri ve doğal güzellikleri ile her zaman dünyanın geri kalanı için merak uyandıran bir kıta olmuştur. İşte Afrika ile ilgili 15 ilginç bilgi...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 12:12
Afrika Hakkında Hiç Bilinmeyen 15 Bilgi

1. DÜNYANIN EN ESKİ YERLEŞİM YERİ

Çok sayıda paleoantropolog, 'nın dünyadaki en eski yerleşim bölgesi olduğunu savunuyor. Milyonlarca yıl öncesine ait fosil ve insan kalıntılarından yola çıkarak bu görüşü savunan bilim insanlarına göre ilk insan türleri, Afrika'dan dünyanın diğer bölgelerine göç ediyor ve böylece diğer kıtalarda da insan yaşamı başlıyor.

Afrika Hakkında Hiç Bilinmeyen 15 Bilgi

2. NAZAR İNANCI AFRİKA GENELİNDE YAYGIN

Türk kültüründe ve hatta dünyanın birçok bölgesinde kendine yer bulan "nazar" kavramının 'da da karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Afrika'da yaygın olarak bilinen ve inanılan çok sayıda batıl inançtan biri olan nazar, tıpkı bizim kültürümüzdeki gibi kötü olaylara zemin hazırlayan bir enerji olarak tanımlanıyor.

Afrika'da hastalıklara, ölümlere, maddi kayıplara ve daha birçok olumsuz şeye neden olduğuna inanılan nazardan korunmak için birtakım tedbirlere de başvuruluyor. Örneğin evlerin kapılarına, kıyafetlere, hatta eşyalara nazar boncuğu takmak veya Hz. Fatma'nın elini sembolize eden objeler asmak, kıta genelinde yaygın olarak başvurulan geleneksel tedbirlerden.

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Afrika Hakkında Hiç Bilinmeyen 15 Bilgi

3. 54 ÜLKEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

kıtası üzerinde 54 farklı ülke bulunuyor. Ayrıca Batı Sahra'da bir de özerk olmayan, yani yönetimi kendi elinde bulundurmayan bir bölge yer alıyor. 30.065.00 km²'lik yüzölçümü ile dünyadaki tüm kara parçalarının %20'sine tek başına sahip olan Afrika'da bu kadar fazla sayıda ülke bulunmasına ise şaşmamak gerek.

Afrika Hakkında Hiç Bilinmeyen 15 Bilgi

4. EN KALABALIK 2. KITA

, dünyanın en büyük kıtalarından biri olmakla birlikte 2016 yılı verilerine göre 1 milyar 216 milyonluk nüfusuyla Asya'dan sonra en kalabalık 2. kıta konumunda. Afrika hakkında bu bilgi, dünya nüfusunun yaklaşık %16'sının Afrika kıtasında yaşadığını gösteriyor.

Afrika Hakkında Hiç Bilinmeyen 15 Bilgi

5. 2 BİNDEN FAZLA DİL KONUŞULUYOR

'nın bu kadar kalabalık olması, bu kadar fazla ülkeye ev sahipliği yapması, aynı zamanda çok sayıda dilin konuşulduğu anlamına da geliyor. Her ne kadar halk arasında Afrika'da yalnızca Afrika dilinin konuşulduğu gibi yanlış bir kanı olsa da kıta genelinde 2 binin üzerinde dilde konuşuluyor. Bu diller arasında en yaygın konuşulanı ise Arapça olarak karşımıza çıkıyor.

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