Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.01.2026 16:25

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

İngiltere basınında yer alan bir habere göre, Nicolás Maduro'nun ABD tarafından yakalanmasının ardından 48 saatten kısa sürede art arda kıyafet değiştirmesi sosyal medyada "CIA'nin psikolojik harp" iddialarını alevlendirdi. Komplo teorileri hızla yayılırken, yetkililer değişimlerin Venezuela ile New York arasındaki sert sıcaklık farkı ve hipotermi riski nedeniyle yapıldığını savundu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

İngiltere merkezli Daily Mail'e göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun Trump yönetimi tarafından kaçırılmasının ardından kısa süre içinde defalarca kıyafet değiştirmesi, sosyal medyada geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

48 SAATTE EN AZ DÖRT FARKLI KIYAFET

Daily Mail'in aktardığına göre, ABD'li yetkililere atfedilen ve çevrimiçi ortamda yayılan görüntü ve videolar, Maduro'nun 3 Ocak'ta gözaltına alındıktan kısa süre sonra gri bir Nike Tech eşofmanla görüntülendiğini ortaya koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

Habere göre Maduro, sevk süreci boyunca farklı ceketler ve kapüşonlular giyerken, 5 Ocak'ta New York'ta hâkim karşısına çıkarıldığında ise standart cezaevi kıyafetiyle kameralar karşısına çıktı. Bu durum, 48 saatten kısa sürede en az dört kez kıyafet değiştirdiğini gündeme getirdi.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

Daily Mail'e göre, internet kullanıcıları bu detayları hızla fark etti. Yan yana karşılaştırmalar, espri ve alaycı yorumlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Bazı paylaşımlarda, "SNL skeçlerinden bile fazla kıyafet değişimi" ya da "defile gibi operasyon" benzetmeleri yapıldı.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

CIA VE MÜZAKERE EDİLMİŞ TESLİM İDDİALARI

X platformundaki bazı yorumcular, operasyonun CIA tarafından kurgulanmış bir psikolojik harp manevrası olduğu iddiasını gündeme taşıdı.

Daily Mail'in aktardığı iddialara göre, bu senaryoyu savunanlar Maduro'nun daha hafif bir ceza karşılığında teslim olmayı kabul etmiş olabileceğini, hatta uyuşturucu kaçakçılığı ağları ya da yabancı müdahale planları hakkında bilgi vermeyi taahhüt etmiş olabileceğini öne sürdü.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

"KOMPLO DEĞİL, HAVA DURUMU"

Ancak habere göre, yaşananların çok daha sıradan bir açıklaması bulunuyor: hava sıcaklığı farkı.

Venezuela ile New York arasındaki sıcaklık farkının yaklaşık 26°C'den -6°C'ye düşmesi, yetkililerin Maduro'nun kıyafetlerini sürekli ayarlamak zorunda bıraktığı ifade edildi.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

Haberde, Manhattan'daki Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) merkezine getirilen Maduro'da erken hipotermi belirtilerinin gözlemlendiği ifade edilerek, sürekli tıbbi gözetim altında tutulan Maduro'nun, soğuk ve nemli New York kışına ani maruz kalmasının sağlık risklerini artırdığı belirtildi.

63 yaşındaki bir kişi için bu koşulların, olası kalp rahatsızlıkları ya da astım gibi önceden var olan sağlık sorunlarıyla daha da tehlikeli hâle gelebileceği vurgulandı.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

DEA'DEN KATMANLI GİYİM ÖNLEMİ

Daily Mail'e göre, DEA yetkilileri Maduro'yu korumak amacıyla birden fazla katmandan oluşan kıyafetler sağladı. Bunlar arasında tamamen fermuarlı ağır siyah bir ceket, altından görünen ek bir kazak ve kalın bir kapüşon yer aldı.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

EŞOFMAN SATIŞLARI PATLADI

Her şeye rağmen, analize göre Maduro'nun eşofmanlı görüntüsü beklenmedik bir etki yarattı. Yaklaşık 140 dolar değerindeki Nike Tech ürünü için çevrimiçi alışveriş sitelerinde yoğun bir talep oluştu.

Bir diğer dikkat çeken kıyafet değişimi ise Maine merkezli outdoor giyim markası Origin USA üretimi mavi kazak oldu.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

Haberde, Origin USA'nın, Maduro'nun DEA ajanlarının yanında iki başparmağını kaldırdığı ve Patriot Blue RTX giydiği görüntüleri cumartesi günü sosyal medya hesaplarından paylaştığı vurgulandıç Paylaşımda "Amerika'ya hoş geldiniz. 'Patriot Blue' RTX gömleğimiz ilkbaharda gönderime çıkacak" ifadesi yer aldı.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

KOMPLO İDDİALARI DİNMEDİ

Kıyafet değişimlerinin soğuk hava koşullarından kaynaklandığı açıklansa da, internet üzerindeki komplo teorileri sona ermedi.

Haberde bir X kullanıcısının, "Nicolás Maduro bir SNL oyuncusundan daha sık kıyafet değiştiriyor. Tutuklanması içerikten çok tiyatro gibiydi" yorumunu yaptığı ifade edildi.

Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı

DEĞİŞMEYEN TEK DETAY: TERLİKLER VE BEYAZ ÇORAPLAR

Ancak İngiliz merkezli gazetenin dikkat çektiği üzere, tüm görüntülerde değişmeyen iki unsur vardı: kalın beyaz çoraplar ve terlikler. Haberde, bu ayakkabıların ABD federal gözaltı merkezlerinde standart olduğu ve mahkûmların kendilerine ya da başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.