Akıllara CIA’in psikolojik harp taktiklerini getirdi: Maduro’nun sık kıyafet değiştirmesinin sırrı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.01.2026 16:25
İngiltere basınında yer alan bir habere göre, Nicolás Maduro'nun ABD tarafından yakalanmasının ardından 48 saatten kısa sürede art arda kıyafet değiştirmesi sosyal medyada "CIA'nin psikolojik harp" iddialarını alevlendirdi. Komplo teorileri hızla yayılırken, yetkililer değişimlerin Venezuela ile New York arasındaki sert sıcaklık farkı ve hipotermi riski nedeniyle yapıldığını savundu.