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Giriş Tarihi: 07.05.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:19

Akıllara durgunluk veren olay! Hamile olduğunu sanıyordu ama...

Galler'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Genç bir kadın uzun süre hamile olduğunu sandı. Bu nedenle de durumunu çok da ciddiye almadı. Karnı giderek büyümesine rağmen aklındaki soru işaretleri de büyüyen genç kadın gebelik testlerinin negatif çıkmasından sonra şüphelenip soluğu doktorda aldı. Doktorda öğrendikleri ise tam anlamıyla şoke edecek nitelikteydi. İşte bu ilginç haber ve detayları!

Akıllara durgunluk veren olay! Hamile olduğunu sanıyordu ama...

Ne yazık ki hayat böyle kötü sürprizlerle de dolu. Gallerde yaşayan Keeley Favell aniden kilo almaya başladı.

Akıllara durgunluk veren olay! Hamile olduğunu sanıyordu ama...

Genç kadının karnı giderek büyüyordu.

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Akıllara durgunluk veren olay! Hamile olduğunu sanıyordu ama...

Önce kilo aldığını düşünen ancak karnının büyümesi durmayınca hamile olduğunu sanan genç kadın gebelik testlerinin negatif çıkmasından sonra şüphelenip soluğu doktorda aldı.

Akıllara durgunluk veren olay! Hamile olduğunu sanıyordu ama...

Ultrason muayenesinden sonra kadının karnında büyüyen şeyin bebek değil kocaman bir kist olduğu anlaşıldı.

Akıllara durgunluk veren olay! Hamile olduğunu sanıyordu ama...

Acil olarak ameliyata alınan genç kadının kisti doktorlar tarafından çıkarıldı.

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