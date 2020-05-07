Giriş Tarihi: 07.05.2020 08:40Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:19
Akıllara durgunluk veren olay! Hamile olduğunu sanıyordu ama...
Galler'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Genç bir kadın uzun süre hamile olduğunu sandı. Bu nedenle de durumunu çok da ciddiye almadı. Karnı giderek büyümesine rağmen aklındaki soru işaretleri de büyüyen genç kadın gebelik testlerinin negatif çıkmasından sonra şüphelenip soluğu doktorda aldı. Doktorda öğrendikleri ise tam anlamıyla şoke edecek nitelikteydi. İşte bu ilginç haber ve detayları!