Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024
10:37
Alçak İsrail taraftarları terör estirdi! Amsterdam sokaklarında Filistin destekçilerine iğrenç saldırı
Son dakika haberleri: Gazze'de Filistin halkına uygulanan soykırımdan zevk alan Siyonistler, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da iğrenç saldırılarda bulundu. Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrailli taraftarlar Filistin destekçilerine saldırarak olay çıkardı. Soykırımı destekleyerek öldürülen sivillerle ilgi alaycı sloganlar atan İsrailliler, zincirlerle sokaklarda terör estirdi.