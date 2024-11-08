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Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:37

Alçak İsrail taraftarları terör estirdi! Amsterdam sokaklarında Filistin destekçilerine iğrenç saldırı

Son dakika haberleri: Gazze'de Filistin halkına uygulanan soykırımdan zevk alan Siyonistler, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da iğrenç saldırılarda bulundu. Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrailli taraftarlar Filistin destekçilerine saldırarak olay çıkardı. Soykırımı destekleyerek öldürülen sivillerle ilgi alaycı sloganlar atan İsrailliler, zincirlerle sokaklarda terör estirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Alçak İsrail taraftarları terör estirdi! Amsterdam sokaklarında Filistin destekçilerine iğrenç saldırı

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunarak olay çıkardı.

Alçak İsrail taraftarları terör estirdi! Amsterdam sokaklarında Filistin destekçilerine iğrenç saldırı

ARAP KÖKENLİ TAKSİCİYE ZİNCİR VE SOPAYLA SALDIRDILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımıyla Hollanda ekibi Ajax arasında dün yapılan karşılaşma öncesinde, Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarının sökülmesi ve İsrailli taraftar gruplarının Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılarıyla başlayan olayları, maç esnasında yapılan provokasyonların takip ettiği görülüyor.

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Alçak İsrail taraftarları terör estirdi! Amsterdam sokaklarında Filistin destekçilerine iğrenç saldırı

"GAZZE'DE ÇOCUK YOK"

Karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam eden İsrailli taraftarlar, stadyum çevresinde ve sokaklarda Filistinlilere soykırım yapılmasını destekleyen sloganlar attı.

Alçak İsrail taraftarları terör estirdi! Amsterdam sokaklarında Filistin destekçilerine iğrenç saldırı

Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuluyor.

Alçak İsrail taraftarları terör estirdi! Amsterdam sokaklarında Filistin destekçilerine iğrenç saldırı

Öte yandan karşılaşma, 5-0 Hollanda ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

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