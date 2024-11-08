Alçak İsrail taraftarları terör estirdi! Amsterdam sokaklarında Filistin destekçilerine iğrenç saldırı

ARAP KÖKENLİ TAKSİCİYE ZİNCİR VE SOPAYLA SALDIRDILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımıyla Hollanda ekibi Ajax arasında dün yapılan karşılaşma öncesinde, Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarının sökülmesi ve İsrailli taraftar gruplarının Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılarıyla başlayan olayları, maç esnasında yapılan provokasyonların takip ettiği görülüyor.