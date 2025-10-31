Alman basını: “Türkiye Avrupa için önemli bir aktör”

AB ÜYELİĞİNE ALMANYA'DAN AÇIK DESTEK

Bild'e göre, Merz, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine Almanya'nın desteğini de açıkça dile getirdi. Almanya Şansölyesi, "Almanlar ve Avrupalılar olarak stratejik ortaklıklarımızı genişletmek zorundayız. Ve Türkiye ile iyi ve derinleşmiş bir ortaklıktan başka çaremiz yok." dedi.

Şansölye, dışişleri bakanları arasında stratejik diyaloğun yeniden başlatılacağını ve daha önce askıya alınan ekonomi forumunun yeniden toplanacağını açıkladı. Ayrıca iki ülke arasında yakın zamanda bir savunma sanayi toplantısının düzenleneceğini belirterek, "Avrupa yolunu birlikte döşemeye devam etmek istiyoruz." dedi.