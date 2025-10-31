Giriş Tarihi: 31.10.2025 10:30
Alman basını: “Türkiye Avrupa için önemli bir aktör”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ankara'da bir araya gelmesi Alman basınında geniş yer buldu. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi Türkiye'nin küresel önemine dikkat çekti. Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, Şansölye Merz'in Türkiye ziyaretini Almanya ile Türkiye arasında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirdi. Deutschlandfunk gazetesi ise Türkiye'nin Avrupa'nın dış politikası ve güvenlik meselelerinde önemli bir aktör olduğunu vurguladı.