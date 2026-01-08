Almanya’da büyük kriz: 2. dünya savaşından sonra bir ilk! 5 gün boyunca 100 bin kişi etkilendi

YETERLİ MALZEME STOKLARI

DRK Başkanı Hermann Gröhe ise Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, ülkedeki sivil korumaya daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Berlin'de 5 gün devam eden elektrik kesintisine dikkati çeken Gröhe, "Bu günler bu tür durumların yönetimi için yedek seçeneklerin ve yeterli malzeme stoklarının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Gröhe, elektrik kablolarına yapılan sabotajı hatırlatarak, "Sadece askeri yönlere odaklanmak çok dar bir bakış açısı. Sivil savunma ve afet yardımı toplumsal dayanıklılığın önemli bir bileşeni ve devletin bu temel hizmetleri sağlama sorumluluğunun bir parçası." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Gröhe, ülke genelinde uzun süreli bir kriz durumunda 5 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak en az 10 mobil konteyner kente ihtiyaç olduğunu aktararak, mevcut federal bütçede bunun için herhangi bir fon ayrılmamış olmasını da eleştirdi.

- Acil durumlar için hazırlıklar

Birçok vatandaşın söz konusu elektrik kesintisine hazırlıklı olmaması dikkati çekerken, Alman Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi'nin (BBK) krizlere hazırlık önerileri tekrar gündeme geldi.

BBK, genel kriz hazırlığı ve özellikle elektrik kesintileriyle ilgili kılavuzlarında, büyük afetler durumunda devlet yardımının her yerde hemen ulaşılamayabileceğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşların en az 10 gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi tavsiye ediliyor.

Kılavuzlarda, elektrik kesintileri gibi kriz durumlarında kişisel hazırlığın önemli olduğu vurgulanarak, 10 güne kadar yetecek miktarda hijyen ürünü, ilaç, içme suyu ve konserve gıda bulundurulması tavsiye ediliyor.

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma, ısıtma, telefon ve internet bağlantıları, nakitsiz ödeme sistemleri gibi hizmetlerin kesintiye uğradığı hatırlatılan kılavuzlarda, elektrikli aletler olmadan da işlevselliği korumanın önemli olduğu belirtiliyor.

Kılavuzlarda, dijital altyapı olmasa bile bilgiye ulaşabilmek için nakit para, radyo, el fenerleri ve yedek piller bulundurulması yönünde öneriler sunuluyor.

Elektrik olmadan da yemek pişirilmesini, ısınmayı sağlayan gaz veya kamp ocakları, termoslar ve sıcak battaniyeler de tavsiyeler içinde yer alıyor.