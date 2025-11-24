Almanya’da ifade özgürlüğüne devlet kontrolü: Dev sansür ağı ortaya çıktı

MİLYONLAR AKITILIYOR

Araştırmaya göre Alman hükümeti ve çeşitli kurumlar milyonlarca euroyu fikir özgürlüğünü sınırlayan projelere aktarıyor. Bu yapıya dahil olanlar arasında kamu televizyonları, haber ajansları ve Deutsche Welle gibi devlet destekli medya kuruluşları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu, düşünce kuruluşu ve akademik kurum yer alıyor.

Bu kurumları bir "sansür ağı" olarak tanımlayan liber-net, sansür ağının ifade özgürlüğünü hedef aldığını vurguladı.