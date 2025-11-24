Almanya’da ifade özgürlüğüne devlet kontrolü: Dev sansür ağı ortaya çıktı

330'DAN FAZLA KURUM VAR
Araştırmaya göre Almanya'daki bu sistem, 330'dan fazla devlet kurumu, sivil toplum kuruluşu, akademik merkez ve vakfı kapsıyor. 420'den fazla fon ve hibe, internet içeriklerinin kontrolü ve dezenformasyonla mücadele adı altında veriliyor.
Raporda hangi kuruluşun devletten veya vakıflardan ne kadar para aldığına da yer verildi. Lowenthal hazırladıkları raporun, bu kuruluşların faaliyetleri, yapısı ve çalışma konularına dair ayrıntılı infografikler içerdiğini belirtti.
SÖZDE BAĞIMSIZ YAPILAR
Raporda, Almanya'daki bilgi baskı ağının çekirdeğini oluşturan kuruluşlar da görselleştirildi. Tespit ettikleri bazı kuruluşların açıkça sansür uyguladığını belirten Lowenthal, örnek olarak hükümet tarafından atanan ve "güvenilir" olarak tanımlanan HateAid'i gösterdi.
Lowenthal hazırladıkları rapor kapsamında Almanya'daki önde gelen sansür kuruluşlarının görsel bir haritasını da oluşturduklarını da söyledi ve "Almanya'daki hükümet ile bağımsız olduklarını iddia eden kuruluşlar arasındaki ilişkiler, Alman sansür endüstrisinin yapısını anlamak için kritik bir veri" diye konuştu.