Haberler Galeri Almanya'daki film gibi soygunun detayları ortaya çıktı: Kasaların çoğu Türk ailelerin!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 15:08

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bir bankaya dönük filmleri aratmayan bir soygun gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz soyguncuların bankanın duvarını delerek kasaları boşalttığı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre 30 milyon euroyu aşan bir zarar olduğu bildirilirken, kasa soygununun özellikle Türk kökenli aileleri derinden sarstığı öğrenildi. Günler süren profesyonel bir planla gerçekleştirildiği tahmin edilen soygunda binlerce özel kiralık kasa boşaltıldı. Polis, olay sonrası kaçan siyah bir Audi RS6 marka otomobilin izini sürüyor.

İsmail EREL
Edinilen bilgilere göre, hırsızlar Gelsenkirchen'de Nienhofstrasse üzerinde bulunan Sparkasse şubesine bitişik bir otoparktan girerek, çok sayıda kapıyı aşmanın ardından 45 santimetre kalınlığındaki çelik-beton kasa duvarını özel bir çekirdek matkapla deldi.

Günler süren çalışma sonunda soyguncular 3 bin 200 kasanın bulunduğu kasa dairesine ulaştı. Polis kaynaklarına göre, hırsızlar kasaların büyük bölümünü açarak içlerindeki değerli eşyaları aldı. Soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, mağdurların ifadeleri doğrultusunda zararın en az 30 milyon euro olduğunu değerlendiriyor. Bu rakamın, incelemeler ilerledikçe daha da artabileceği belirtildi.

SİGORTA YOK

Kasaların çoğunda Türk ailelerin altınlarını sakladığı öğrenildi. Türk aileleri en çok mağdur olan olay ise, bankanın her bir kasa için belirlediği sigorta limitinin 10 bin 300 euro ile sınırlı olması. Türk mudilerin kasalarında, düğünler, çocukların geleceği ya da "altın günü" geleneği kapsamında biriktirilen yüksek miktarda altın ve ziynet eşyası sakladığı belirtiliyor.

Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Türk kadın, "Kasamda yaklaşık 100 bin euro değerinde altın ve para vardı. Çocuklar için, düğün için sakladığımız altınlardı. Ama kasanın sigortası yok" dedi. Soygunun ortaya çıkmasının ardından çok sayıda mağdur banka önünde toplanarak bilgi almaya çalıştı.

HOLLANDA'DAN MI GELDİLER?

Şubenin yeniden açılacağı duyurulmasına rağmen kapılar kapalı kalınca tansiyon yükseldi. Öfkeli kalabalık, "İçeri girmek istiyoruz" diyerek kapıya yöneldi. Bazı kişiler güvenlik görevlilerini aşarak bankanın giriş bölümüne girmeye çalıştı. Polis, çok sayıda ekip aracıyla olay yerine sevk edildi.

Soruşturmanın merkezine kaçışta kullanılan siyah Audi RS6 alındı. Güvenlik kameralarında, maskeli kişilerin erken saatlerde otoparktan bu araçla ayrıldığı görülüyor. Araçta bulunan plakanın daha önce Hannover'de çalındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, çetenin Hollanda bağlantılı olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.