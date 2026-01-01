Almanya’daki film gibi soygunun detayları ortaya çıktı: Kasaların çoğu Türk ailelerin!

SİGORTA YOK

Kasaların çoğunda Türk ailelerin altınlarını sakladığı öğrenildi. Türk aileleri en çok mağdur olan olay ise, bankanın her bir kasa için belirlediği sigorta limitinin 10 bin 300 euro ile sınırlı olması. Türk mudilerin kasalarında, düğünler, çocukların geleceği ya da "altın günü" geleneği kapsamında biriktirilen yüksek miktarda altın ve ziynet eşyası sakladığı belirtiliyor.