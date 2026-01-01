Haberler
Almanya'daki film gibi soygunun detayları ortaya çıktı: Kasaların çoğu Türk ailelerin!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 15:08
Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bir bankaya dönük filmleri aratmayan bir soygun gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz soyguncuların bankanın duvarını delerek kasaları boşalttığı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre 30 milyon euroyu aşan bir zarar olduğu bildirilirken, kasa soygununun özellikle Türk kökenli aileleri derinden sarstığı öğrenildi. Günler süren profesyonel bir planla gerçekleştirildiği tahmin edilen soygunda binlerce özel kiralık kasa boşaltıldı. Polis, olay sonrası kaçan siyah bir Audi RS6 marka otomobilin izini sürüyor.