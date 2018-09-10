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kayalar bulundu!

Giriş Tarihi: 10.09.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 15:06
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kayalar bulundu!
Altın kayalar bulundu!

Ağırlıkları 160 kilograma ulaşan kayalar, dünyada ses getirdi.

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kayalar bulundu!
Altın kayalar bulundu!

Avustralya'nın batısındaki madenciler, kabuk bağlamış dev kayaları çıkardı.

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kayalar bulundu!
Altın kayalar bulundu!

Keşfi yapan, Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals.

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kayalar bulundu!
Altın kayalar bulundu!

Şirket, kayalara yaklaşık 6,6 milyon dolar değer biçti.

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kayalar bulundu!
Altın kayalar bulundu!

Kayalardan büyük olanı 95 kilogram, küçük olanı ise 63 kilogram.

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kayalar bulundu!
Altın kayalar bulundu!

Şirketin açıklamasına göre, Kalgoorlie'de keşfedilen kayalarda yaklaşık 4 bin ons var.

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kayalar bulundu!
Altın kayalar bulundu!

Curtin Üniversitesi'nden Prof. Sam Spearing, parçalarının genellikle insan gözüne benzediğini belirtiyor.

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