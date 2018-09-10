Altın kayalar bulundu!

Ağırlıkları 160 kilograma ulaşan kayalar, dünyada ses getirdi. Avustralya'nın batısındaki madenciler, altın kabuk bağlamış dev kayaları çıkardı. Keşfi yapan, Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals. Şirket, kayalara yaklaşık 6,6 milyon dolar değer biçti. Kayalardan büyük olanı 95 kilogram, küçük olanı ise 63 kilogram. Şirketin açıklamasına göre, Kalgoorlie'de keşfedilen kayalarda yaklaşık 4 bin ons altın var. Curtin Üniversitesi'nden Prof. Sam Spearing, altın parçalarının genellikle insan gözüne benzediğini belirtiyor.