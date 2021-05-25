Aman dikkat! Bu mesaj gelirse sakın tıklamayın! Android ya da iPhone fark etmiyor!

Siber güvenlik şirketi uzmanları tarafından, ilk defa Aralık 2020'de İspanya'da görülen FluBot kötü amaçlı yazılımı, dünyanın farklı ülkelerinde de yayılıyor. Yapılan hesaplamaya göre, Şubat ayı sonunda İspanya'da 60 bin kadar Android cihazı FluBot'un kurbanı oldu. Ayrıca 11 milyondan fazla telefon numarası FluBot operatörlerinin eline geçti. FluBot saldırılarının Avrupa'daki başarısı üzerine diğer kötü amaçlı yazılım aktörleri de FluBot'un kullandığı gibi SMS mesajları yoluyla lojistik şirketlerinin kimliğine bürünen kötü amaçlı yazılım taktiklerini kopyalamaya başladı. Alan adlarını IP adreslerine çeviren şifreli bir protokol kullanan FluBot; İtalya İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Japonya dahil olmak üzere dünya genelinde daha fazla ülkede saldırılarını artırmaya, hatta bazı ülkelerde ilk defa saldırı düzenlemek üzere ağını genişletmeye devam ediyor.