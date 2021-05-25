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Haberler Galeri Aman dikkat! Bu mesaj gelirse sakın tıklamayın! Android ya da iPhone fark etmiyor!
Giriş Tarihi: 25.05.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 09:58

Aman dikkat! Bu mesaj gelirse sakın tıklamayın! ya da fark etmiyor!

Bilgisayar korsanlarının saldırıları özellikle geçtiğimiz seneden bu yana arttı. Hackerlar Covid-19 pandemisini de fırsata dönüştürdüler. Güvenlik uzmanları ve kullanıcılarını tehdit eden zararlı yazılıma karşı uyardı. Söz konusu bu yazılım aslında geçtiğimiz sene tespit edilmişti. Görünüşe göre farklı ülkelerde yayılmaya devam ediyor.

Aman dikkat! Bu mesaj gelirse sakın tıklamayın! Android ya da iPhone fark etmiyor!

Siber güvenlik şirketi uzmanları tarafından, ilk defa Aralık 2020'de İspanya'da görülen FluBot kötü amaçlı yazılımı, dünyanın farklı ülkelerinde de yayılıyor. Yapılan hesaplamaya göre, Şubat ayı sonunda İspanya'da 60 bin kadar cihazı FluBot'un kurbanı oldu. Ayrıca 11 milyondan fazla telefon numarası FluBot operatörlerinin eline geçti. FluBot saldırılarının Avrupa'daki başarısı üzerine diğer kötü amaçlı yazılım aktörleri de FluBot'un kullandığı gibi SMS mesajları yoluyla lojistik şirketlerinin kimliğine bürünen kötü amaçlı yazılım taktiklerini kopyalamaya başladı. Alan adlarını IP adreslerine çeviren şifreli bir protokol kullanan FluBot; İtalya İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Japonya dahil olmak üzere dünya genelinde daha fazla ülkede saldırılarını artırmaya, hatta bazı ülkelerde ilk defa saldırı düzenlemek üzere ağını genişletmeye devam ediyor.

Aman dikkat! Bu mesaj gelirse sakın tıklamayın! Android ya da iPhone fark etmiyor!

TELEFONLARDA MOBİL GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ YOK

Güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamada birçok kullanıcısının bir mobil güvenlik çözümü tarafından korunmadığı ve bu nedenle bu tehdite karşı savunmasız durumda olduğuna dikkat çekildi.

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Aman dikkat! Bu mesaj gelirse sakın tıklamayın! Android ya da iPhone fark etmiyor!

KARGO ŞİRKETİNDEN GELEN MESAJ ŞEKLİNDE

FluBot, genellikle geniş kitlelere SMS mesajları atarak saldırılarını başlatıyor. Bu mesajda teslimatla veya gönderiyle ilgili bir mesajın yanı sıra kötü amaçlı bir bağlantı bulunuyor. Araştırmacılar 2021 Mart ayında Almanya'daki kullanıcılarını hedef alan şu şekilde bir SMS tespit etti: "Paketiniz teslim edilmek üzere, teslimatınızı buradan takip edebilirsiniz."

Aman dikkat! Bu mesaj gelirse sakın tıklamayın! Android ya da iPhone fark etmiyor!

SAHTE WEB SİTESİNE YÖNLENDİRİYOR

Kötü amaçlı bağlantıya tıklayan kişiler DHL; FedEX veya son zamanlarda UPS gibi görünen uluslararası bir lojistik şirketinin internet sayfasına yönlendiriliyor. Ayrıca bölgesel veya yerel lojistik şirketleri de FluBot'un kimliğine büründüğü şirketler arasında yer alıyor. Burada amaç, kullanıcılarının FluBot ile ilintili kötü amaçlı bir uygulamayı indirmesini ve kurmasını sağlamak üzere FedEx uygulamasına benzer bir bağlantıya tıklamasını sağlamak. Gerçek FedEx Mobile uygulaması, erişilebilirlik hizmetlerini kullanmak için izin istemez.

Aman dikkat! Bu mesaj gelirse sakın tıklamayın! Android ya da iPhone fark etmiyor!

IPHONE KULLANICILARINI DA KANDIRMAYI AMAÇLIYOR

Kötü amaçlı uygulama kurulduğunda, mobil cihazdaki bankacılık veya kripto para ile ilgili diğer uygulamaları algılıyor. Kullanıcı, bu finansal uygulamaları bir sonraki sefer açtığında FluBot kimlik bilgilerini çalmak amacıyla özgün uygulamanın üzerine oldukça gerçekçi ancak sahte bir bindirme penceresi uyguluyor. kullanıcıları da FluBot'un hedefinde ancak şu anda iPhone kullanıcıları için kötü amaçlı bir uygulama mevcut değil. Onun yerine, ödül vaadiyle kredi kartı ayrıntılarını talep eden sahte bir Amazon anketi gibi kimlik avı dolandırıcılığı kullanılıyor.

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