Amazonların son kabilesi böyle görüntülendi!

Dünyanın geldiği bu noktada bile hala teknoloji ve sanayiden uzak yaşayan topluluklar var. Bunlardan bazıları adeta binlerce yıl öncesi gibi yaşamaya devam ediyor. Güney Amerika'nın en büyük yüz ölçümüne sahip olan Brezilya'nın en önemli özelliklerinden biri uçsuz bucaksız yağmur ormanlarına sahip olması. Amazonların ev sahibi olan ülkede hala keşfedilmemiş yaşamlar olduğunu tahmin etmek zor değil. Kimi zaman bu ilkel topluluklar objektiflere de yakalanıyor. Dünyadan izole hayretler içinde bırakan gelenek ve yaşamlarına devam ediyorlar. İşte bunlardan biri de Awa halkı. Son kabile bakın nasıl görüntülendi.
Giriş Tarihi: 08.01.2020
07:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
07:12
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