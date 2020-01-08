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Amazonların son kabilesi böyle görüntülendi!

Dünyanın geldiği bu noktada bile hala teknoloji ve sanayiden uzak yaşayan topluluklar var. Bunlardan bazıları adeta binlerce yıl öncesi gibi yaşamaya devam ediyor. 'nın en büyük yüz ölçümüne sahip olan 'nın en önemli özelliklerinden biri uçsuz bucaksız yağmur ormanlarına sahip olması. Amazonların ev sahibi olan ülkede hala keşfedilmemiş yaşamlar olduğunu tahmin etmek zor değil. Kimi zaman bu ilkel topluluklar objektiflere de yakalanıyor. Dünyadan izole hayretler içinde bırakan gelenek ve yaşamlarına devam ediyorlar. İşte bunlardan biri de Awa halkı. Son kabile bakın nasıl görüntülendi.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 07:00 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 07:12
Amazonların son kabilesi böyle görüntülendi!

Bu görüntüler sizi de büyük bir şaşkınlığa uğratacak!

Amazonların son kabilesi böyle görüntülendi!

'nın yerli halkı Awa kabilesi hayatta kalmak için direniyor.

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Amazonların son kabilesi böyle görüntülendi!

National Geographic Dergisi için günlük hayatlarını gözler önüne seren kabile üyelerinden 100 tanesi ile şimdiye kadar hiçbir şekilde temas kurulamadı.

Amazonların son kabilesi böyle görüntülendi!

600 kişilik grubu bir kısmı ile temasa geçen fotoğrafçı Domenico Pugliese,

Amazonların son kabilesi böyle görüntülendi!

Bu olağanüstü kabile ile zaman geçirecek kadar şanslı olanlardan biri.

Amazonların son kabilesi böyle görüntülendi!

İşte son kabilenin günlük yaşamı.

Amazonların son kabilesi böyle görüntülendi!

Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

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