Amerika'da görülen UFO, İngiltere'de ortaya çıktı!

Gözler haliyle Pentagon'a çevrildi ve Pentagon da yıllar içerisinde karşılaşılan yüzlerce benzer görüntü için detaylı inceleme başlatacaklarını söyledi. Pentagon, görüntülere ilişkin olarak iki ihtimali inceledi; bir rakip ülkenin gelişmiş askeri teknolojisi ya da 'uzaylılar'. Ancak yapılan incelemelere dair ortaya çıkan ilk bilgilere göre, Pentagon bu görüntülerde yer alan cisimlerin ne olduğunu bir nevi 'çözemedi'. Tüm bu haberler hala gündemde bolca yer almaya devam ederken bir UFO haberi de İngiltere'den geldi.