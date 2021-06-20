Amerika'da görülen UFO, İngiltere'de ortaya çıktı!

Amerikan donanması tarafından çekildiği söylenen UFO görüntüleri son dönem oldukça konuşuldu. Pentagon, bu olayı doğruladı ve görüntülerin incelendiğini belirtti. Eski başkan Barack Obama'nın da bir televizyon programında yaptığı açıklamalar da olayı daha ileri seviyeye taşımıştı. Şimdi ilginç bir gelişme daha yaşandı. İngiltere'de yaşayan bir kişi, Amerika'da görülen UFO'ya benzer başka bir UFO'nun görüntülerini paylaştı. Görgü tanığı UFO'nun çok hızlı olduğunu ve bir anda ortadan kaybolduğunu söyledi.