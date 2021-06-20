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Giriş Tarihi: 20.06.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 16:52

'da görülen UFO, 'de ortaya çıktı!

tarafından çekildiği söylenen UFO görüntüleri son dönem oldukça konuşuldu. , bu olayı doğruladı ve görüntülerin incelendiğini belirtti. Eski başkan 'nın da bir televizyon programında yaptığı açıklamalar da olayı daha ileri seviyeye taşımıştı. Şimdi ilginç bir gelişme daha yaşandı. 'de yaşayan bir kişi, 'da görülen UFO'ya benzer başka bir UFO'nun görüntülerini paylaştı. Görgü tanığı UFO'nun çok hızlı olduğunu ve bir anda ortadan kaybolduğunu söyledi.

Amerika'da görülen UFO, İngiltere'de ortaya çıktı!

UFO'ların varlığı yıllardır tartışılıyordu, ancak tarafından çekilen UFO görüntüleriyle birlikte durum değişti. Görüntülerin gerçekten de donanmada görev esnasında bazı askerler tarafından çekilmiş olduğu tarafından doğrulandıktan sonra herkes bu görüntülerde yer alan 'tanımlanamayan uçan objelerin' ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Amerika'da görülen UFO, İngiltere'de ortaya çıktı!

Gözler haliyle 'a çevrildi ve Pentagon da yıllar içerisinde karşılaşılan yüzlerce benzer görüntü için detaylı inceleme başlatacaklarını söyledi. Pentagon, görüntülere ilişkin olarak iki ihtimali inceledi; bir rakip ülkenin gelişmiş askeri teknolojisi ya da 'uzaylılar'. Ancak yapılan incelemelere dair ortaya çıkan ilk bilgilere göre, Pentagon bu görüntülerde yer alan cisimlerin ne olduğunu bir nevi 'çözemedi'. Tüm bu haberler hala gündemde bolca yer almaya devam ederken bir UFO haberi de 'den geldi.

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Amerika'da görülen UFO, İngiltere'de ortaya çıktı!

Leicestershire yakınlarında görüntülenen UFO'lar, ADB donanmasından pilot Davir Fravor tarafından çekilen görüntülerde yer alan cismin şekline benzetiliyor. Ancak tabii ki görüntüler pek de net değil çünkü fotoğrafı çeken kişi Lucy Jane Castle isimli bir 'UFO avcısı'. Fotoğraflar ise gizli bir UK UFO Sightings Facebook grubunda paylaşılmış.

Amerika'da görülen UFO, İngiltere'de ortaya çıktı!

Fotoğrafları çeken Castle, gördüklerini ''Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hâlâ hareketsizken çabucak bir fotoğrafını çektim ve göz açıp kapayıncaya kadar kayboldu.'' sözleriyle anlatıyor.

(Webtekno)

Amerika'da görülen UFO, İngiltere'de ortaya çıktı!
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