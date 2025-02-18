Amerika’dan Avrupa’ya savaş ilanı mı? Trump’ın yardımcısı JD Vance’in sözleri liderleri kızdırdı: Bize karışmayın...

ROMANYA'DAKİ SEÇİMLERE ELEŞTİRİ!

Aralık ayında Romanya'da yapılan ve Rus müdahalesi suçlamalarının ardından ülkenin en üst mahkemesi tarafından iptal edilen seçimlere de değinen Vance, dezenformasyon endişelerini "Sovyet döneminden kalma çirkin sözler" olarak nitelendirdi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Eğer kendi seçmenlerinizden korkuyorsanız, ABD'nin sizin için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Rusya'nın seçimlerinizi etkilemek için sosyal medya reklamları satın almasının yanlış olduğuna inanabilirsiniz. Biz kesinlikle inanıyoruz. Ancak demokrasiniz yabancı bir ülkeden gelen birkaç 100 bin dolarlık dijital reklamla yok edilebiliyorsa, o zaman başlangıçta çok da güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

Vance, Avrupa için kendisini en çok endişelendiren tehdidin Rusya ya da Çin değil, ifade özgürlüğünün korunması gibi temel değerlerden geri adım atılması ve Avrupa'da "kontrolden çıkan göç" olduğunu söyledi.