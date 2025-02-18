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Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:03

Amerika'dan Avrupa'ya savaş ilanı mı? Trump'ın yardımcısı JD Vance'in sözleri liderleri kızdırdı: Bize karışmayın...

Amerika ve Avrupa arasında bir süredir örtülü bir biçimde devam eden gerilim, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Almanya'da düzenlenen 61. Münih Konferansı'nda yaptığı konuşmada kullandığı sözler ile başka bir boyuta taşındı. Vance'in Avrupa'yı küçümsercesine kullandığı ifadeleri 'Amerika'dan Avrupa'ya savaş ilanı mı?' şeklinde sorulara neden oldu. Avrupalı liderler, Vance'a peş peşe tepki gösterdi ve "Bize karışmayın" mesajı verdi.

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SABAH İNTERNET
Amerika’dan Avrupa’ya savaş ilanı mı? Trump’ın yardımcısı JD Vance’in sözleri liderleri kızdırdı: Bize karışmayın...

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini eleştirerek, ifade özgürlüğüne ve siyasi muhaliflere yönelik sansür uygulandığını belirtti.

Amerika’dan Avrupa’ya savaş ilanı mı? Trump’ın yardımcısı JD Vance’in sözleri liderleri kızdırdı: Bize karışmayın...

VANCE: AVRUPA'YA YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİT...

Konuşmasında Avrupa Birliği ülkelerine yüklenen Vance, ülkeleri ifade özgürlüğüne ve siyasi muhaliflere yönelik sansür uyguladıkları gerekçesiyle eleştirdi. Demokrasilerine yönelik gerçek tehdidin Rusya ya da Çin'den gelmediği konusunda Avrupalı politikacıları uyaran Vance, "Avrupa'ya karşı en çok endişe duyduğum tehdit ne Rusya, ne Çin, ne de başka bir dış aktör. Beni endişelendiren içeriden gelen tehdit, Avrupa'nın en temel değerlerinden, Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştığı değerlerden uzaklaşması" dedi.

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Amerika’dan Avrupa’ya savaş ilanı mı? Trump’ın yardımcısı JD Vance’in sözleri liderleri kızdırdı: Bize karışmayın...

Vance, Belçika'yı nefret dolu içerikler nedeniyle sosyal medyayı kapatmakla, Almanya'yı anti-feminist yorumlar paylaştıkları için kendi vatandaşlarına yönelik baskınlar düzenlemekle eleştirdi.

Amerika’dan Avrupa’ya savaş ilanı mı? Trump’ın yardımcısı JD Vance’in sözleri liderleri kızdırdı: Bize karışmayın...

ROMANYA'DAKİ SEÇİMLERE ELEŞTİRİ!

Aralık ayında Romanya'da yapılan ve Rus müdahalesi suçlamalarının ardından ülkenin en üst mahkemesi tarafından iptal edilen seçimlere de değinen Vance, dezenformasyon endişelerini "Sovyet döneminden kalma çirkin sözler" olarak nitelendirdi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Eğer kendi seçmenlerinizden korkuyorsanız, ABD'nin sizin için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Rusya'nın seçimlerinizi etkilemek için sosyal medya reklamları satın almasının yanlış olduğuna inanabilirsiniz. Biz kesinlikle inanıyoruz. Ancak demokrasiniz yabancı bir ülkeden gelen birkaç 100 bin dolarlık dijital reklamla yok edilebiliyorsa, o zaman başlangıçta çok da güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

Vance, Avrupa için kendisini en çok endişelendiren tehdidin Rusya ya da Çin değil, ifade özgürlüğünün korunması gibi temel değerlerden geri adım atılması ve Avrupa'da "kontrolden çıkan göç" olduğunu söyledi.

Amerika’dan Avrupa’ya savaş ilanı mı? Trump’ın yardımcısı JD Vance’in sözleri liderleri kızdırdı: Bize karışmayın...

"AMERİKAN DEMOKRASİSİ THUNBERG'E DAYANABİLİYORSA, SİZLER DE MUSK'A DAYANABİLİRSİNİZ"

Vance, Avrupa'da vatandaşların, kontrolden çıkan göçü sona erdirmeyi vadeden siyasi liderlere oy verdiğine dikkati çekerek, "Bu büyük soruları sandıkta karara bağlamak demokrasinin işidir. İnsanları reddetmenin, endişelerini görmezden gelmenin, daha da kötüsü, medyayı ve seçimleri kapatmanın veya insanları siyasi süreçten dışlamanın hiçbir şeyi korumadığına inanıyorum." dedi.

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