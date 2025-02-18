Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:03
Amerika'dan Avrupa'ya savaş ilanı mı? Trump'ın yardımcısı JD Vance'in sözleri liderleri kızdırdı: Bize karışmayın...
Amerika ve Avrupa arasında bir süredir örtülü bir biçimde devam eden gerilim, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Almanya'da düzenlenen 61. Münih Konferansı'nda yaptığı konuşmada kullandığı sözler ile başka bir boyuta taşındı. Vance'in Avrupa'yı küçümsercesine kullandığı ifadeleri 'Amerika'dan Avrupa'ya savaş ilanı mı?' şeklinde sorulara neden oldu. Avrupalı liderler, Vance'a peş peşe tepki gösterdi ve "Bize karışmayın" mesajı verdi.