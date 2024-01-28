Giriş Tarihi: 28.01.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
06:53
Amerikan İç Savaşı! İşte eyaletler krizinin perde arkası
ABD, 1861-1865 yılları arasında Kuzey-Güney diye ikiye bölündü ve büyük bir iç savaş yaşadı. Savaşın sonunda Kuzey'in galip gelmesiyle mesele neticelenmiş gibi gözükse de Kuzey-Güney bölünmesi tamamen bitmedi. Nitekim 2021'deki Kongre baskınında bu konu gündeme geldi. Günümüzde de Teksas Valisi Greg Abbott'a destek veren eyaletlerin çoğunun iç savaştaki Güney, yani Konfederasyon eyaletleri olduğunu görüyoruz.