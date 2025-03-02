Ankara’nın Orta Doğu’daki nüfuzu endişelere neden oldu: Siyonistler lobicilik faaliyetlerine başladı! “İsrail’in en büyük korkusu Türkiye

YENİ ŞAM YÖNETİMİNDEN VE TÜRKİYE'DEN ENDİŞE DUYUYORLAR

Kaynaklar, Türkiye ve İsrail'in sıklıkla sorunlu ilişkilere sahip olduğunu ve Gazze katliamı sırasında iki ülkenin ciddi bir gerginlik yaşadığını belirtti. Kaynaklar bu nedenle, İsrailli yetkililerin Washington'a, Ankara ile yakın ilişkilere sahip Suriye'nin yeni yöneticilerinin İsrail sınırlarına tehdit oluşturduğunu söylediğini bildirdi.