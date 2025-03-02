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Giriş Tarihi: 02.03.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:43

Ankara’nın Orta Doğu’daki nüfuzu endişelere neden oldu: Siyonistler lobicilik faaliyetlerine başladı! “İsrail’in en büyük korkusu Türkiye

Suriye'de kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede yeni bir yönetim kuruldu. Türkiye, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara ile yakın ilişkiler kurdu. İkili ilişkiler her geçen gün daha da ileriye giderken, Reuters haber ajansı İsrail'in bu durumdan rahatsız olduğunu bildirdi. Siyonist grupların ABD'de, Ankara'nın bölgedeki artan nüfuzunu engellemek için lobicilik faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı.

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Ankara’nın Orta Doğu’daki nüfuzu endişelere neden oldu: Siyonistler lobicilik faaliyetlerine başladı! İsrail’in en büyük korkusu Türkiye

Reuters haber ajansına konuşan 4 kaynak, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisini kırmak için İsrail'in, ABD nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüğünü bildirdi. Kaynaklar İsrail'in, Suriye'nin zayıf ve merkezi yapısını kuramayan bir devlet olarak kalmasını istediğini bildirdi.

Ankara’nın Orta Doğu’daki nüfuzu endişelere neden oldu: Siyonistler lobicilik faaliyetlerine başladı! İsrail’in en büyük korkusu Türkiye

YENİ ŞAM YÖNETİMİNDEN VE TÜRKİYE'DEN ENDİŞE DUYUYORLAR

Kaynaklar, Türkiye ve İsrail'in sıklıkla sorunlu ilişkilere sahip olduğunu ve Gazze katliamı sırasında iki ülkenin ciddi bir gerginlik yaşadığını belirtti. Kaynaklar bu nedenle, İsrailli yetkililerin Washington'a, Ankara ile yakın ilişkilere sahip Suriye'nin yeni yöneticilerinin İsrail sınırlarına tehdit oluşturduğunu söylediğini bildirdi.

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Ankara’nın Orta Doğu’daki nüfuzu endişelere neden oldu: Siyonistler lobicilik faaliyetlerine başladı! İsrail’in en büyük korkusu Türkiye

Kaynaklar İsrail'in, Suriye'nin yeni yöneticilerinin yakın müttefiki Türkiye'nin bölgedeki rolü konusunda derin endişe duyduğunu bildirdi.

Ankara’nın Orta Doğu’daki nüfuzu endişelere neden oldu: Siyonistler lobicilik faaliyetlerine başladı! İsrail’in en büyük korkusu Türkiye

İSRAİL ABD'YE SIĞINDI

Üç ABD kaynağı ve konuya yakın bir başka kişinin verdiği bilgiye göre, İsrail yetkilileri, bu konudaki görüşlerini şubat ayında Washington'da yapılan görüşmelerde ve ardından İsrail'de ABD Kongre temsilcileriyle yapılan görüşmelerde üst düzey ABD yetkililerine iletti.

Ankara’nın Orta Doğu’daki nüfuzu endişelere neden oldu: Siyonistler lobicilik faaliyetlerine başladı! İsrail’in en büyük korkusu Türkiye

"İSRAİL'İN EN BÜYÜK KORKUSU TÜRKİYE"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Century International'dan Aron Lund, "İsrail'in en büyük korkusu, Türkiye'nin gelip bu yeni Suriye düzenini koruması ve bu düzenin Hamas ve diğer İsrail karşıtı grupların üssü haline gelmesi" ifadelerini kullandı.