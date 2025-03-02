Giriş Tarihi: 02.03.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
10:43
Ankara’nın Orta Doğu’daki nüfuzu endişelere neden oldu: Siyonistler lobicilik faaliyetlerine başladı! “İsrail’in en büyük korkusu Türkiye”
Suriye'de kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede yeni bir yönetim kuruldu. Türkiye, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara ile yakın ilişkiler kurdu. İkili ilişkiler her geçen gün daha da ileriye giderken, Reuters haber ajansı İsrail'in bu durumdan rahatsız olduğunu bildirdi. Siyonist grupların ABD'de, Ankara'nın bölgedeki artan nüfuzunu engellemek için lobicilik faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı.