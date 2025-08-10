Ankara’nın yükselişi Tel Aviv’i tedirgin ediyor: İsrail’in sıradaki hedefi Türkiye!

Parsi, "Sovyetler Birliği'nin dağılması küresel güç dengesini dramatik şekilde değiştirdi ve Körfez Savaşı'nda Irak'ın yenilgisi bölgesel jeopolitik kartları yeniden karıştırdı. İran ve İsrail'in ana iki güç olarak ortaya çıktığı ve aralarında etkili bir tamponun olmadığı yeni bir ikili bölgesel yapı şekillendi. İsrailliler bu değişime öncülük etti ve onlarca yıl boyunca uyguladıkları stratejiyi tersine çevirdiler: Çevre Doktrini. Bu doktrine göre İsrail, çevresindeki Arap güçlere (Irak, Suriye ve Mısır) karşı denge kurmak için çevresindeki Arap olmayan devletlerle (İran ve Etiyopya) ittifaklar kuracaktı.