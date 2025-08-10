Giriş Tarihi: 10.08.2025 12:17
Ankara’nın yükselişi Tel Aviv’i tedirgin ediyor: İsrail’in sıradaki hedefi Türkiye!
Katil İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirerek her geçen gün dünya barışını daha da tehdit ediyor. Siyonistler, Filistin'i yerle bir etti, Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkeleri hukuksuzsa bombaladı, son olarak da İran'la savaşa girdi. ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Quincy Institute, Tel Aviv yönetiminin Tahran'la mücadelesinin ardından yeni hedeflerinin yükselen Türkiye olduğunu yazdı.