Atlantik Okyanusu’nda tehlikeli gerilim: ABD Rus bayraklı tankere operasyon başlattı!
Giriş Tarihi: 07.01.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:32
Rusya ve ABD, Atlantik Okyanusu'nda bir petrol tankeri üzerinden tehlikeli bir güç gösterisine girdi. ABD'nin yaptırım listesinde yer alan ve Venezuela bağlantısı nedeniyle takip edilen "Marinera" adlı tankerin durdurulması için Washington operasyon başlattı. Moskova ise tankere refakat etmek üzere denizaltı ve savaş gemileri gönderdiğini açıklamıştı. Son olarak ABD, Rus bayraklı petrol tankerine ve bir diğer tankere çıkıldığını duyurdu.