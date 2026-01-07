Atlantik Okyanusu’nda tehlikeli gerilim: ABD Rus bayraklı tankere operasyon başlattı!

ATLANTİK OKYANUSU'NDA NEFES KESEN TAKİP

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, yasa dışı şekilde petrol taşıdığı gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyor. Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyor. ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD ÇIKILDIĞINI DUYURDU

Amerika Birleşik Devletleri Rus bayraklı tanker gemisine ve bir diğer tanker gemisine çıkıldığını duyurdu.