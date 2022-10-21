Avrupa o Türk’ü konuşuyor! Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu

Gürsoy sözlerine "Dergide, Almanya'da kuracağımız kalp hastanesi hakkında bilgiler verdim. Tam yapay kalp ve tam yapay kalp araştırmaları şu an ne durumda bunları anlattım. Avrupa'daki bu son çalışmalar hakkında bilgi sundum. Kalp yetmezliği büyük bir problem. Organ bağışı az yapılmakta. Dolayısıyla tam yapay kalp araştırmalarına önem verilmeli ve daha çok bütçe ayrılması lazım. Hem insan ve hem de hayvanlar üzerinde çok tecrübeliyim. Tam yapay kalp, özellikle kadınlarda büyük önem taşıyor" ifadeleriyle devam etti.