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Giriş Tarihi: 21.10.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 13:29

Avrupa o Türk'ü konuşuyor! Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu

Avrupa'nın tam yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, dünyaca ünlü bir dergi olan Forbes'a kapak oldu. Gürsoy'un kapak olduğu sayı 3 Kasım'da yayınlanacak.

Avrupa o Türk’ü konuşuyor! Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu

Tıpta başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettiren ve Avrupa'nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı olan Dr. Dilek Gürsoy, ABD merkezli Forbes dergisinin Almanya'da 3 Kasım'da yayımlanacak sayısına kapak oldu.

Avrupa o Türk’ü konuşuyor! Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu

Gürsoy, yaptığı açıklamada, "12 yıldır tam yapay kalp alanında çalışmalar yürütüyorum. Forbes gibi dünyaca ünlü bir derginin Almanya'daki sayısında kapak olmam beni onurlandırdı.

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Avrupa o Türk’ü konuşuyor! Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu

Gürsoy sözlerine "Dergide, Almanya'da kuracağımız kalp hastanesi hakkında bilgiler verdim. Tam yapay kalp ve tam yapay kalp araştırmaları şu an ne durumda bunları anlattım. Avrupa'daki bu son çalışmalar hakkında bilgi sundum. Kalp yetmezliği büyük bir problem. Organ bağışı az yapılmakta. Dolayısıyla tam yapay kalp araştırmalarına önem verilmeli ve daha çok bütçe ayrılması lazım. Hem insan ve hem de hayvanlar üzerinde çok tecrübeliyim. Tam yapay kalp, özellikle kadınlarda büyük önem taşıyor" ifadeleriyle devam etti.

Avrupa o Türk’ü konuşuyor! Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu

Almanya'ya göç eden ve Ordu Aybastılı bir işçi ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Dr. Dilek Gürsoy, başarılı ameliyatları ile Avrupa'da aranan sayılı doktorlar arasında yer alıyor.

Avrupa o Türk’ü konuşuyor! Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu

Yapay kalp cerrahisi konusunda Avrupa'da ilk ve tek kadın doktor olan Dr. Gürsoy'un Almanya dışında Hindistan ve Türkiye'de de önemli kalp ameliyatlarında yer aldığı biliniyor.

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