Avrupa'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

Türk ürünleri tezgahlarda Telfs'te hizmet veren marketlerde Türkiye'den gelen ürünler satılıyor. Şehir merkezinde yer alan marketleri işleten vatandaşlar, raflarda Türkiye'den gelen ürünlere yer veriyor. Restoranlardaki menülerde de döner, kebap, lahmacun, sucuklu ve ıspanaklı pide gibi lezzetler, hem Türk hem de Avusturyalı müşterilere servis ediliyor.

ÇOĞUNLUK KONYA VE CİVARI İLLER

Çoğunluk İç Anadolu'dan Şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunu İç Anadolu Bölgesi'nden vatandaşlar oluşturuyor. Konya ve civar iller Ankara, Kırşehir, Aksaray, Niğde'den gelen vatandaşlar, Telfs'teki Türk nüfusunda büyük yer kaplıyor. Bunun yanı sıra Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nden de vatandaşlar Telfs'te hayatını sürdürüyor.