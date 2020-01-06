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  • Avrupa'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

'nın orta yerinde bir Türk kasabası olduğunu biliyor muydunuz? Bu haber sizi çok şaşırtabilir! Belki daha önce duymadınız ama burası Avrupa'nın göbeğindeki Türk kasabası. Üstelik bu ilginç kasabayla ilgili ayrıntılar sizi çok şaşırtacak! Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs kasabasının nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını Türkiye'den gelen insanlar oluşturuyor. Özellikle ve Konya'lı Türk göçmenlerin bulunduğu küçük şehire gidenler bir Anadolu şehrinden farkı olmadığını gözlemliyor. Peki bu ilginç kasabanın hikayesi ne? Neden bu kadar Türk Telfs'te yaşıyor? İşte ilginç hikayesi, günlük yaşamından kareleriyle Telfs.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 08:32
Avrupa'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesi, Türk nüfusunun çokluğuyla dikkati çekiyor.

Avrupa'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor.

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Avrupa'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

Peki bu şehirde Türk nüfusu ne kadar?

Avrupa'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

15 BİN KİŞİLİK NÜFUSUN 3 BİNİ TÜRK

Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor.

Avrupa'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

Telfs'e yaklaşık 40 yıl önce tekstilde çalışmak için gelen Türk işçiler, daha sonra bu küçük şehre akrabalarını da getirdi. Zamanla artan Türk nüfusu, 3 bine yaklaştı. İlk dönemde tekstilde çalışan Türkler, daha sonra hizmet sektörü, metal sanayi, turizm, restoran işletmeciliği, esnaflık gibi sektörlere de geçiş yaptı.

Avrupa'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

TÜRKÇE GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI

Türkçe günlük yaşamın parçası Telfs'te Türkçe, günlük yaşamda çok sık konuşuluyor. İşletme isimlerinde ve menülerde Türkçe kelimeler kullanılırken, her yaştan Türkler kendi aralarında ana dillerinde iletişim kuruyor.

Avrupa'daki Türk kasabası! Gidenler çok şaşırıyor!

Türk ürünleri tezgahlarda Telfs'te hizmet veren marketlerde Türkiye'den gelen ürünler satılıyor. Şehir merkezinde yer alan marketleri işleten vatandaşlar, raflarda Türkiye'den gelen ürünlere yer veriyor. Restoranlardaki menülerde de döner, kebap, lahmacun, sucuklu ve ıspanaklı pide gibi lezzetler, hem Türk hem de Avusturyalı müşterilere servis ediliyor.

ÇOĞUNLUK KONYA VE CİVARI İLLER

Çoğunluk 'dan Şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunu İç Anadolu Bölgesi'nden vatandaşlar oluşturuyor. Konya ve civar iller Ankara, Kırşehir, Aksaray, Niğde'den gelen vatandaşlar, Telfs'teki Türk nüfusunda büyük yer kaplıyor. Bunun yanı sıra Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nden de vatandaşlar Telfs'te hayatını sürdürüyor.

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